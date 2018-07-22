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Кекертарсуак и другие фото недели

Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
22 июля 2018 в 17:52
  • Кекертарсуак
    Кекертарсуак
    Фото: Владимир Кушнарев

Этот снимок фотограф Владимир Кушнарев сделал в Кекертарсуаке — маленькой рыбацкой деревушке инуитов в южной части острова Диско, расположенного у западного побережья Гренландии. «Матч местных футбольных команд произвел на нас неизгладимое впечатление. Как и окружающий пейзаж», — рассказывает автор фотографии.

Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:

  • Свет и лед
    Гренландия. Фото: Владимир Кушнарев
  • Последний бой
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  • Подводный полет
    Фото: Резвов Дмитрий Альбертович
  • Сасык-Сиваш
    Розовое озеро — Сасык-Сиваш — самое большое солёное озеро в Крыму. Фото: Соболев Александр

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