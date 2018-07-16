Лучшие фото

Четыре шамана и другие фото недели

Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фото минувшей недели.
Валерий Мороз
16 июля 2018 в 11:37
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  • Четыре шамана
    Четыре шамана
    Фото: Наталья Прохорова

Этот снимок фотограф Наталья Прохорова сделала на Ментавайских островах в Индонезии. Сикереи — так там называют шаманов, владеющих уникальными знаниями по врачеванию души и тела.

Другие снимки наших читателей можно посмотреть в галерее:

  • Лед, пламя и утки
    Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун, Исландия. Фото: Андрей Родионов
  • Звездочет
    Фото: Полина Серова
  • Зайцы-беляки
    Фото: Костылев Владислав Витальевич
  • Каракольские озёра, Горный Алтай
    Фото: Светлана Казина

***

Валерий Мороз — постоянный автор Nat-geo.ru, в 2017 году — шеф-фотограф Министерства культуры РФ. Его работы публиковались в журнале «National Geographic Россия», газете «Известия» и в проекте Russia Beyond (ранее Russia Beyond The Headlines).

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