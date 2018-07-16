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Четыре шамана и другие фото недели
Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фото минувшей недели.
Валерий Мороз
16 июля 2018 в 11:37
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Этот снимок фотограф Наталья Прохорова сделала на Ментавайских островах в Индонезии. Сикереи — так там называют шаманов, владеющих уникальными знаниями по врачеванию души и тела.
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Валерий Мороз — постоянный автор Nat-geo.ru, в 2017 году — шеф-фотограф Министерства культуры РФ. Его работы публиковались в журнале «National Geographic Россия», газете «Известия» и в проекте Russia Beyond (ранее Russia Beyond The Headlines).