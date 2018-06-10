Красота отравленного мира и другие фото недели
«Карабаш (Челябинская область) — это один из самых грязных городов нашей планеты. Виной тому — один небольшой медеплавильный завод, который за сотню лет своей работы чудовищно отравил вокруг себя почву, реки и соседние сопки. И дело не в масштабе экологической катастрофы (площадь отравленной территории относительно невелика), а в интенсивности воздействия, в концентрации ядовитых отработанных химикатов, которые сбрасываются в окружающую среду напрямую или в виде кислотных дождей. Конечно, находиться здесь и видеть, в каких условиях живут люди, очень грустно! Для репортажных фотографов здесь полно сюжетов, но и пейзажисты могут найти интересные композиции. Самое удивительное с точки зрения пейзажа — это хвостохранилище. Нет, здесь не хранят отрубленные хвосты. Это комплекс специальных сооружений, предназначенных для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, именуемых хвостами», — рассказывает автор снимка Андрей Грачев.
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Валерий Мороз — постоянный автор Nat-geo.ru, в 2017 году — шеф-фотограф Министерства культуры РФ. Его работы публиковались в журнале «National Geographic Россия», газете «Известия» и в проекте Russia Beyond (ранее Russia Beyond The Headlines).