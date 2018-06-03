Лучшие фото

Перегон овец и другие фото недели

Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
3 июня 2018 в 19:20
  • Перегон овец на летние пастбища
    Перегон овец на летние пастбища
    Фото: Омар Пакалов

Этот снимок перегона овец на летние пастбища наш читатель и фотограф Омар Пакалов сделал в Дагестане в окрестностях села Чох.

Другие фотографии читателей можно посмотреть в галерее:

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Валерий Мороз — постоянный автор Nat-geo.ru, в 2017 году — шеф-фотограф Министерства культуры РФ. Его работы публиковались в журнале «National Geographic Россия», газете «Известия» и в проекте Russia Beyond (ранее Russia Beyond The Headlines).

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