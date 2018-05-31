  • «Встречи с дикой природой»: в Москве проходит фотовыставка Дэвида Ярроу
    Lion King. 2014 Фото: (c)David Yarrow Photography
  • «Встречи с дикой природой»: в Москве проходит фотовыставка Дэвида Ярроу
    Members Only. 2018 Фото: (c)David Yarrow Photography
  • «Встречи с дикой природой»: в Москве проходит фотовыставка Дэвида Ярроу
    Father and Son. 2010 Фото: (c)David Yarrow Photography
  • «Встречи с дикой природой»: в Москве проходит фотовыставка Дэвида Ярроу
    Hello. 2015 Фото: (c)David Yarrow Photography
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«Встречи с дикой природой»: в Москве проходит фотовыставка Дэвида Ярроу

В рамках «Фотобиеннале 2018» в Мультимедиа Арт Музее проходит фотовыставка «Встречи с дикой природой» всемирно известного британского фотографа Дэвида Ярроу.
МАММ
31 мая 2018 в 13:31

Дэвид Ярроу родился в Глазго в 1966 году, с детства увлекался фотографией, а в 20 лет стал спортивным фотокорреспондентом легендарной лондонской «Таймс». Одна из первых работ молодого фотографа — снимок нападающего аргентинской сборной Диего Марадоны, созданный во время Чемпионата мира по футболу 1986 года в Мехико принес ему звание «Фотограф года».

На протяжении многих лет подлинной страстью Дэвида Ярроу остается съемка дикой природы. Он путешествует по самым отдаленным и труднодоступным районам планеты, создавая удивительные черно-белые фотографии животных, оказавшихся на грани исчезновения в результате бездумной деятельности человека.

Над проектом «Встречи с дикой природой» Дэвид Ярроу работал пять лет. Чтобы добиться максимального эффекта присутствия, Ярроу фотографировал животных с опасно близкого расстояния. Каждый кадр требовал тщательной подготовки. Иногда фотографу приходилось помногу часов «сидеть в засаде» в ожидании удачного момента, иногда во время съемки животные уничтожали его оборудование.

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Фотовыставка в МАММе проходит в поддержку благотворительного фонда «Юна» — первого в России центра реабилитации временно бездомных животных. Центр оказывает полный комплекс услуг по подготовке животных для проживания в домашних условиях.

Подробнее о фотовыставке можно узнать на сайте музея.

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