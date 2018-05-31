«Встречи с дикой природой»: в Москве проходит фотовыставка Дэвида Ярроу
Дэвид Ярроу родился в Глазго в 1966 году, с детства увлекался фотографией, а в 20 лет стал спортивным фотокорреспондентом легендарной лондонской «Таймс». Одна из первых работ молодого фотографа — снимок нападающего аргентинской сборной Диего Марадоны, созданный во время Чемпионата мира по футболу 1986 года в Мехико принес ему звание «Фотограф года».
На протяжении многих лет подлинной страстью Дэвида Ярроу остается съемка дикой природы. Он путешествует по самым отдаленным и труднодоступным районам планеты, создавая удивительные черно-белые фотографии животных, оказавшихся на грани исчезновения в результате бездумной деятельности человека.
Над проектом «Встречи с дикой природой» Дэвид Ярроу работал пять лет. Чтобы добиться максимального эффекта присутствия, Ярроу фотографировал животных с опасно близкого расстояния. Каждый кадр требовал тщательной подготовки. Иногда фотографу приходилось помногу часов «сидеть в засаде» в ожидании удачного момента, иногда во время съемки животные уничтожали его оборудование.
Фотовыставка в МАММе проходит в поддержку благотворительного фонда «Юна» — первого в России центра реабилитации временно бездомных животных. Центр оказывает полный комплекс услуг по подготовке животных для проживания в домашних условиях.
Подробнее о фотовыставке можно узнать на сайте музея.