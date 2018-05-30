Приглашаем на фотовыставку и мастер-класс Виктора Семенова
Виктор много лет профессионально занимается фотографией и добился впечатляющих успехов, но основная сфера его деятельности — агробизнес. Поэтому и выставка приурочена к 100-летию со дня основания группы компаний «Белая Дача»: Виктор Семенов — председатель Наблюдательного совета группы компаний.
Там же, в Парке Горького, в летнем кинотеатре «Пионер», с 15:00 до 16:00 пройдет мастер-класс Виктора Семенова. Он расскажет о своем пути в бизнесе и в фотографии. В частности, о проекте «Властелины вершин России», посвященном горным парнокопытным нашей страны. Фотографии из этого проекта (внимание, спойлер!) будут представлены в одном из ближайших номеров журнала «National Geographic Россия».
Участие в мастер-классе бесплатное, зарегистрироваться можно здесь.
Выставка откроется в галерее под открытым небом (справа от Главного входа в парк).