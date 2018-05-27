306
1
«Какая свадьба без драки?» и другие фото недели
Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
27 мая 2018 в 18:36
Эту фотографию брачной драки самцов белой куропатки наш читатель Илья Тимин сделал у автомобильной дороги в Норвегии.
Больше фотографий наших читателей можно посмотреть в галерее:
***
Валерий Мороз — постоянный автор Nat-geo.ru, в 2017 году — шеф-фотограф Министерства культуры РФ. Его работы публиковались в журнале «National Geographic Россия», газете «Известия» и в проекте Russia Beyond (ранее Russia Beyond The Headlines).