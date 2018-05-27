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«Какая свадьба без драки?» и другие фото недели

Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
27 мая 2018 в 18:36
  • «Какая свадьба без драки?»
    «Какая свадьба без драки?»
    Фото: Илья Тимин

Эту фотографию брачной драки самцов белой куропатки наш читатель Илья Тимин сделал у автомобильной дороги в Норвегии.

Больше фотографий наших читателей можно посмотреть в галерее:

  • Однажды в мае
    Фото: Галина Горькавая
  • Небесный шторм
    Лофотенские острова, Норвегия. Фото: Дмитрий Купрацевич
  • Салтинский водопад
    Дагестан. Фото: Гаджидадаев Мухтар
  • Зеркальце для небес
    Грузия, Сванетия. Фото: Эдуард Кутыгин

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Валерий Мороз — постоянный автор Nat-geo.ru, в 2017 году — шеф-фотограф Министерства культуры РФ. Его работы публиковались в журнале «National Geographic Россия», газете «Известия» и в проекте Russia Beyond (ранее Russia Beyond The Headlines).

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