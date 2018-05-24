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Лучшие фото 7-й недели конкурса National Geographic Travel
На National Geographic Travel продолжается конкурс на лучшую тревел-фотографию года.
National Geographic
24 мая 2018 в 17:57
Свои фотографии можно загрузить в одну из трех номинаций: «Природа», «Города», «Люди». Победитель в каждой из номинаций получит $2500, а победитель всего конкурса — $10 000.
Представляем работы, попавшие в выбор наших американских коллег на седьмой неделе конкурса.
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Номинация «Природа»Вулкан Бромо. Остров Ява, Индонезия.
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Материнская любовьСнято в горах Уганды.
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Церковь Святого Фомы, Словения
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Озеро Ретба, Сенегал
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Номинация «Город»Река мотоциклистов в Тайбэе, столице Тайваня.
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Катманду до разрушительного землетрясения, случившегося в апреле 2015 года
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Утро в Багане, Мьянма
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Номинация «Люди»Дакка, Бангладеш. Люди перепрыгивают с поезда на поезд, отправляясь на Бишву Иджтиму — ежегодный всемирный съезд мусульман.
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Добытчик соли в Салинас Грандес на северо-западе Аргентины.
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Мастер завершает работу над пиниси — небольшим парусным судном, распространенном в Индонезии.
У вас тоже есть тревел-фотография, которой вы гордитесь? Тогда вперед!