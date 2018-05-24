Лучшие фото

Лучшие фото 7-й недели конкурса National Geographic Travel

На National Geographic Travel продолжается конкурс на лучшую тревел-фотографию года.
National Geographic
24 мая 2018 в 17:57
  • Танго
    Танго
    Серенгети, Танзания

Свои фотографии можно загрузить в одну из трех номинаций: «Природа», «Города», «Люди». Победитель в каждой из номинаций получит $2500, а победитель всего конкурса — $10 000.

Представляем работы, попавшие в выбор наших американских коллег на седьмой неделе конкурса.

  • Номинация «Природа»
    Вулкан Бромо. Остров Ява, Индонезия.
  • Материнская любовь
    Снято в горах Уганды.
  • Церковь Святого Фомы, Словения
  • Озеро Ретба, Сенегал
  • Номинация «Город»
    Река мотоциклистов в Тайбэе, столице Тайваня.
  • Катманду до разрушительного землетрясения, случившегося в апреле 2015 года
  • Утро в Багане, Мьянма
  • Номинация «Люди»
    Дакка, Бангладеш. Люди перепрыгивают с поезда на поезд, отправляясь на Бишву Иджтиму — ежегодный всемирный съезд мусульман.
  • Добытчик соли в Салинас Грандес на северо-западе Аргентины.
  • Мастер завершает работу над пиниси — небольшим парусным судном, распространенном в Индонезии.

У вас тоже есть тревел-фотография, которой вы гордитесь? Тогда вперед!

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