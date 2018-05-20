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Тории святилища Ицукусима и другие фото недели

Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
20 мая 2018 в 17:45
  • Тории святилища Ицукусима и другие фото недели
    Фото: Михаил Воробьев

Этот снимок наш читатель и фотограф Михаил Воробьев сделал на японском острове Ицукусима, который также имеет второе название — Миядзима (Остров Храма). Синтоистское святилище, расположенное на острове, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ритуальные врата (тории) — одна из главных достопримечательностей в стране.

Этот снимок участвует в фотоконкурсе «Моя Япония», который проходит при поддержке Национальной туристической организации Японии (JNTO).

Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:

  • Свет и тени полей Моравии
    Чехия. Фото: Дмитрий Купрацевич
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    Ярославская область. Фото: Алексей Оборотов
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    Игры молодых жеребцов на фоне закатного неба. Оренбургский заповедник. Фото: Светлана Горбатых
  • Молитва
    Республика Ингушетия. Фото: Андрей Смольников

***
Валерий Мороз — постоянный автор Nat-geo.ru, в 2017 году — шеф-фотограф Министерства культуры РФ. Его работы публиковались в журнале «National Geographic Россия», газете «Известия» и в проекте Russia Beyond (ранее Russia Beyond The Headlines).

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