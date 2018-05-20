Тории святилища Ицукусима и другие фото недели
Этот снимок наш читатель и фотограф Михаил Воробьев сделал на японском острове Ицукусима, который также имеет второе название — Миядзима (Остров Храма). Синтоистское святилище, расположенное на острове, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ритуальные врата (тории) — одна из главных достопримечательностей в стране.
Этот снимок участвует в фотоконкурсе «Моя Япония», который проходит при поддержке Национальной туристической организации Японии (JNTO).
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Валерий Мороз — постоянный автор Nat-geo.ru, в 2017 году — шеф-фотограф Министерства культуры РФ. Его работы публиковались в журнале «National Geographic Россия», газете «Известия» и в проекте Russia Beyond (ранее Russia Beyond The Headlines).