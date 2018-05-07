Лучшие фото

Автопортрет с гусями и другие фото недели

Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий минувшей недели.
Валерий Мороз
7 мая 2018 в 08:20
  • Автопортрет с гусями
    Автопортрет с гусями
    Фото: Шабанова Ксения Павловна

«Мой дрон завис чуть выше деревьев. Я играла с тенями, когда услышала крики птиц. Через мгновение появились гуси. Они пролетели между дроном и верхушками деревьев, и дрон даже зашатался от их взмахов. Это был один короткий магический момент», — рассказывает автор снимка Ксения Шабанова.

Другие снимки наших читателей можно посмотреть в галерее:

  • В царстве цветов
    Фото: Сергей Полюшко
  • Прострел
    Фото: Макеев Александр Александрович
  • Бородатая неясыть
    Фото: Комкова Ольга
  • Центр Сингапура
    Фото: Алексей Ермаков

***
Валерий Мороз — постоянный автор Nat-geo.ru, в 2017 году — шеф-фотограф Министерства культуры РФ. Его работы публиковались в журнале «National Geographic Россия», газете «Известия» и в проекте Russia Beyond (ранее Russia Beyond The Headlines).

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