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Автопортрет с гусями и другие фото недели
Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий минувшей недели.
Валерий Мороз
7 мая 2018 в 08:20
«Мой дрон завис чуть выше деревьев. Я играла с тенями, когда услышала крики птиц. Через мгновение появились гуси. Они пролетели между дроном и верхушками деревьев, и дрон даже зашатался от их взмахов. Это был один короткий магический момент», — рассказывает автор снимка Ксения Шабанова.
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Валерий Мороз — постоянный автор Nat-geo.ru, в 2017 году — шеф-фотограф Министерства культуры РФ. Его работы публиковались в журнале «National Geographic Россия», газете «Известия» и в проекте Russia Beyond (ранее Russia Beyond The Headlines).