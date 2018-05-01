  • Над синим шариком: истории космонавтов
    «Синий мраморный шарик», The Blue Marble — знаменитая фотография Земли, сделанная 7 декабря 1972 экипажем космического корабля «Аполлон-17». Фото: NASA
  • Над синим шариком: истории космонавтов
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Над синим шариком: истории космонавтов

Нелегко описать красоту Земли, которая открывается взорам с орбиты. Но астронавты и космонавты, герои нашей статьи, попробовали.
Текст: Надя Дрейк Фотографии: Мартин Шоллер
1 мая 2018 в 14:16
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Многие века мечта увидеть Землю из космоса так и оставалась мечтой — это было выше человеческих возможностей.

Связанные законами гравитации и биологии, мы не можем взять и оторваться от поверхности нашей планеты, подняться над ней или улететь от нее подальше. Даже сейчас, после неполных шести десятилетий полетов человека в космос, мало кому довелось побывать на орбите и оттуда увидеть, как солнце выглядывает из-за дуги горизонта. С 1961 года это неземное удовольствие испытали лишь 556 человек. И только шестеро оказывались за обратной стороной Луны, совершенно потеряв из виду Землю, утопая в бескрайнем звездном океане.

По самой своей сути полет в космос — нечто неестественное. В конце концов, в процессе эволюции мы научились выживать на поверхности планеты, а вовсе не над ней. Быть может, именно поэтому астронавтам бывает нелегко описать, каково это — видеть Землю из космоса.

Как утверждает итальянский астронавт Лука Пармитано, мы еще не придумали слов, чтобы описать реалии космических путешествий. Cлова неизбежно ограничены значениями, какой язык ни возьми — a Пармитано знает пять. До середины XX века не было нужды объяснять, что значит лицезреть нашу планету в абсолютно первозданном океане космоса. «Мы просто-напросто не мыслим в категориях космических полетов», — уверен он.

  • Над синим шариком: истории космонавтов
    Шаттл «Индевор», февраль 2010 Фото: NASA

Увидев Землю по-новому, человек обретает способность по-новому взглянуть и на мир вокруг себя. Американский астронавт Николь Стотт дважды летала на шаттле «Дискавери» и возвращалась, горя желанием нарисовать увиденное. А канадец Крис Хэдфилд уверяет, что на земной орбите он чувствовал связь с людьми сильнее, чем когда бы то ни было.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№175, апрель 2018).
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