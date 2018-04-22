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Ассоль из Южного Судана и другие фото недели
Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
22 апреля 2018 в 14:58
«Девушка только что пришла с пастбища, приведя с собой своих зeбу. У каждого члена семьи Мундари очень много скота. За красивую женщину платят здесь до 100 коров (в среднем 70), что является целым состоянием. Девочек в Южном Судане рождается меньше, чем мальчиков, поэтому каждая женщина тут на вес золота, ведь это будущая мать 10−13 детей», — рассказывает фотограф Виктория Роготнева.
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Валерий Мороз — постоянный автор Nat-geo.ru, в 2017 году — шеф-фотограф Министерства культуры РФ. Его работы публиковались в журнале «National Geographic Россия», газете «Известия» и в проекте Russia Beyond (ранее Russia Beyond The Headlines).