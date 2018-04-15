1199
0
Каменная волна горного океана и другие фото недели
Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий минувшей недели.
Валерий Мороз
15 апреля 2018 в 17:03
Этот снимок наш читатель и фотограф Евгений Самученко (Q-lieb-in) сделал на закате в районе Национального парка Миватн в Исландии.
Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:
***
Валерий Мороз — постоянный автор Nat-geo.ru, в 2017 году — шеф-фотограф Министерства культуры РФ. Его работы публиковались в журнале «National Geographic Россия», газете «Известия» и в проекте Russia Beyond (ранее Russia Beyond The Headlines).