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Каменная волна горного океана и другие фото недели

Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий минувшей недели.
Валерий Мороз
15 апреля 2018 в 17:03
  • Каменная волна горного океана
    Каменная волна горного океана
    Фото: Q-lieb-in

Этот снимок наш читатель и фотограф Евгений Самученко (Q-lieb-in) сделал на закате в районе Национального парка Миватн в Исландии.

Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:

  • Набережная Саратова
    Фото: Алексей Ермаков
  • Храмовые мальчики
    Фото: Александра Антропова
  • На краю неба
    Фото: Михаил Туркеев
  • На гребне волны
    Фото: Andrey Vorobyev


***

Валерий Мороз — постоянный автор Nat-geo.ru, в 2017 году — шеф-фотограф Министерства культуры РФ. Его работы публиковались в журнале «National Geographic Россия», газете «Известия» и в проекте Russia Beyond (ранее Russia Beyond The Headlines).

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