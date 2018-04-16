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Объявлены результаты фотоконкурса World Press Photo 2018

Объявлены результаты фотоконкурса World Press Photo, который проходил в 61-й раз.
National Geographic Россия
16 апреля 2018 в 13:49
  • Объявлены результаты фотоконкурса World Press Photo 2018
    3-е место в номинации «Природа» (фотоистория). Фото: © Thomas P. Peschak, for National Geographic

Отбор победителей и призеров проходил среди 4548 фотографов из 125 стран, которые прислали 73044 фотографий.

«Фотографией года» стал снимок Роналдо Шемидта (Ronaldo Schemidt). На фотографии — участник акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе 3 мая 2017 года.

  • Объявлены результаты фотоконкурса World Press Photo 2018
    Фото: © Ronaldo Schemidt, Agence France-Presse

Фотографии победителей и призеров в номинации «Природа» можно посмотреть в галерее внизу.

  • 1 место в номинации «Природа»
    Белоголовый орлан кормится мясными объедками в мусорном контейнере супермаркета. Датч Харбор, Аляска, США. Фото: © Corey Arnold
  • 2 место в номинации «Природа»
    Скалистые златовласые пингвины, остров Марион, ЮАР. Фото: @ Thomas P. Peschak
  • 3 место в номинации «Природа»
    Летающая рыба плавает в Гольфстриме ночью, Палм-Бич, штат Флорида, США. Фото: @ Michael Patrick O’Neill

Помимо одиночных снимков принимались и фотоистории. В номинации «Природа» победила Эми Вайтали. Серия ее снимков о представителя разных народов, проживающих на севере Кении, которые объединились ради спасения осиротевших слонят, была опубликована в сентябрьском номере журнала National Geographic за 2017 год.

  • Объявлены результаты фотоконкурса World Press Photo 2018
    Фото: © Ami Vitale, for National Geographic

Фотоистория Томаса П. Песчака, занявшая третье место в номинации «Природа», также появлялась на страницах NG. Она посвящена глобальному потеплению, которое угрожает обитателям Галапагосских островов, вдохновивших Дарвина на создание теории естественного отбора.

  • Объявлены результаты фотоконкурса World Press Photo 2018
    Фото: © Thomas P. Peschak, for National Geographic

В других номинациях также финалистами стали фотографы, ранее публиковавшиеся в нашем журнале. Среди них — Лука Локателли с фотоисторией о том, как Голландия переписала правила ведения сельского хозяйства, занявший второе место в номинации «Окружающая среда».

  • Объявлены результаты фотоконкурса World Press Photo 2018
    Фото: © Luca Locatelli, for National Geographic

А также Джордж Стайнмиц с фотоисторией о растущих аппетитах Китая, занявший второе место в номинации «Проблемы современности».

  • Объявлены результаты фотоконкурса World Press Photo 2018
    Фото: © George Steinmetz, for National Geographic

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