Объявлены результаты фотоконкурса World Press Photo 2018
Отбор победителей и призеров проходил среди 4548 фотографов из 125 стран, которые прислали 73044 фотографий.
«Фотографией года» стал снимок Роналдо Шемидта (Ronaldo Schemidt). На фотографии — участник акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе 3 мая 2017 года.
Фотографии победителей и призеров в номинации «Природа» можно посмотреть в галерее внизу.
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1 место в номинации «Природа»Белоголовый орлан кормится мясными объедками в мусорном контейнере супермаркета. Датч Харбор, Аляска, США. Фото: © Corey Arnold
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2 место в номинации «Природа»Скалистые златовласые пингвины, остров Марион, ЮАР. Фото: @ Thomas P. Peschak
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3 место в номинации «Природа»Летающая рыба плавает в Гольфстриме ночью, Палм-Бич, штат Флорида, США. Фото: @ Michael Patrick O’Neill
Помимо одиночных снимков принимались и фотоистории. В номинации «Природа» победила Эми Вайтали. Серия ее снимков о представителя разных народов, проживающих на севере Кении, которые объединились ради спасения осиротевших слонят, была опубликована в сентябрьском номере журнала National Geographic за 2017 год.
Фотоистория Томаса П. Песчака, занявшая третье место в номинации «Природа», также появлялась на страницах NG. Она посвящена глобальному потеплению, которое угрожает обитателям Галапагосских островов, вдохновивших Дарвина на создание теории естественного отбора.
В других номинациях также финалистами стали фотографы, ранее публиковавшиеся в нашем журнале. Среди них — Лука Локателли с фотоисторией о том, как Голландия переписала правила ведения сельского хозяйства, занявший второе место в номинации «Окружающая среда».
А также Джордж Стайнмиц с фотоисторией о растущих аппетитах Китая, занявший второе место в номинации «Проблемы современности».