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Лучшие фото первой недели конкурса National Geographic Travel
На National Geographic Travel стартовал конкурс на лучшую тревел-фотографию года.
National Geographic Россия
13 апреля 2018 в 17:32
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Свои фотографии можно загрузить в одну из трех номинаций: «Природа», «Города», «Люди». Победитель в каждой из номинаций получит $2500, а победитель всего конкурса — $10 000.
Представляем работы, попавшие в первый выбор наших американских коллег.
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Токийский район Саругакутё, ЯпонияИллюминация и цветущая вишня сплелись в картину изумительной красоты. Фото: HIROKI INOUE / YourShot National Geographic
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Гранд-Каньон и радуга. Аризона, США. Фото: NARESH BALAGURU / YourShot National Geographic
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Японские обезьяны обычно считаются деспотичными и агрессивными, но так бывает не всегда. Фото сделано на острове Авадзи в префектуре Хиого. Фото: HIDETOSHI OGATA / YourShot National Geographic
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Заповедник Масаи Мара, Кения. Фото: KHAI CHUIN SIM / YourShot National Geographic
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Вулканическая лава выплескивается в море. Гавайи, США. Фото: TETSUYA NOMURA / YourShot National Geographic
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Джамуна, главный рукав реки Брахмапутра в Бангладеше, практически пересохла в жаркий сезон. Фото: MD TANVEER HASSAN ROHAN / YourShot National Geographic
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Долина гейзеров Соль де Маньяна, Боливия. Фото: KING HO ANTHONY TANG / YourShot National Geographic
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Мальчик из племени мундари, Судан. Фото: MATTIA PASSARINI / YourShot National Geographic
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Ярмарка верблюдов в Пушкаре, штат Раджастан, Индия. Фото: SABBYY SG / YourShot National Geographic
У вас тоже есть тревел-фотография, которой вы гордитесь? Тогда вперед!