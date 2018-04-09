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Провинциальный балет и другие фото недели
Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий минувшей недели.
Валерий Мороз
9 апреля 2018 в 12:09
Этот снимок наш читатель Сергей Ковяк сделал в Епифани — поселке в Тульской области, который входит в Перечень исторических городов России.
Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:
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Валерий Мороз — постоянный автор Nat-geo.ru, в 2017 году — шеф-фотограф Министерства культуры РФ. Его работы публиковались в журнале «National Geographic Россия», газете «Известия» и в проекте Russia Beyond (ранее Russia Beyond The Headlines).