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Вертикальная радуга и другие фото недели

Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
1 апреля 2018 в 20:59
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  • Вертикальная радуга и другие фото недели
    Фото: Q-lieb-in

Водопад Деттифосс в Исландии считается мощнейшим в Европе. Нашему читателю Евгению Самученко (Q-lieb-in) удалось сфотографировать вертикальную радугу над этим водопадом.

Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:

  • Скользя по песчаным дюнам
    Песчаный удавчик в Астраханской области Фото: Антон Воронин
  • Отроги хребта Гиндукуш, Афганистан
    Фото: Игорь Дронов
  • Прогулка по небесному городу
    Шавен, Марокко. Фото: Никита Сероштан
  • Ждем весну
    Саратов. Фото: Алексей Ермаков
  • Вороны в ожидании кусочка сыра
    Фото: Игорь Ткаченко

***
Валерий Мороз — постоянный автор Nat-geo.ru, в 2017 году — шеф-фотограф Министерства культуры РФ. Его работы публиковались в журнале «National Geographic Россия», газете «Известия» и в проекте Russia Beyond (ранее Russia Beyond The Headlines).

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