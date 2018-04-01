345
0
Вертикальная радуга и другие фото недели
Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
1 апреля 2018 в 20:59
1
Водопад Деттифосс в Исландии считается мощнейшим в Европе. Нашему читателю Евгению Самученко (Q-lieb-in) удалось сфотографировать вертикальную радугу над этим водопадом.
Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:
-
Скользя по песчаным дюнамПесчаный удавчик в Астраханской области Фото: Антон Воронин
-
Отроги хребта Гиндукуш, АфганистанФото: Игорь Дронов
-
Прогулка по небесному городуШавен, Марокко. Фото: Никита Сероштан
-
Ждем веснуСаратов. Фото: Алексей Ермаков
-
Вороны в ожидании кусочка сыраФото: Игорь Ткаченко
***
Валерий Мороз — постоянный автор Nat-geo.ru, в 2017 году — шеф-фотограф Министерства культуры РФ. Его работы публиковались в журнале «National Geographic Россия», газете «Известия» и в проекте Russia Beyond (ранее Russia Beyond The Headlines).