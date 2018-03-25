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Амурская тигрица и другие фото недели

Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
25 марта 2018 в 16:52
  • Амурская тигрица
    Амурская тигрица
    Фото: Олег Богданов

Этот снимок амурской тигрицы сделал наш читатель и фотограф Олег Богданов. Амурские тигры — красивые и редкие кошки. Посмотрите, как новорожденные тигрята делают свои первые шаги или как в национальном парке «Земля леопарда» тигр сделал селфи.

Больше фотографий наших читателей можно посмотреть в галерее:

  • Обнимемся, друзья!
    Дружелюбный лемур с острова Мадагаскар. Фото: Виктор Иванов
  • Вечер на озере Лагуна-Колорадо
    Боливия. Фото: Александр Кукринов
  • Скалы Фессалии
    Греция. Фото: Андрей Родионов
  • Тишина
    Морозный вечер в лесах Лапландии. Фото: Максим Сластников

***

Валерий Мороз — постоянный автор Nat-geo.ru, в 2017 году — шеф-фотограф Министерства культуры РФ. Его работы публиковались в журнале «National Geographic Россия», газете «Известия» и в проекте Russia Beyond (ранее Russia Beyond The Headlines).

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