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Амурская тигрица и другие фото недели
Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
25 марта 2018 в 16:52
Этот снимок амурской тигрицы сделал наш читатель и фотограф Олег Богданов. Амурские тигры — красивые и редкие кошки. Посмотрите, как новорожденные тигрята делают свои первые шаги или как в национальном парке «Земля леопарда» тигр сделал селфи.
Больше фотографий наших читателей можно посмотреть в галерее:
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Валерий Мороз — постоянный автор Nat-geo.ru, в 2017 году — шеф-фотограф Министерства культуры РФ. Его работы публиковались в журнале «National Geographic Россия», газете «Известия» и в проекте Russia Beyond (ранее Russia Beyond The Headlines).