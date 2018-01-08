Лучшие фото

Лучшие фотографии читателей за 2017 год

Редакция Nat-geo.ru выбрала лучшие снимки читателей за этот год.
National Geographic Россия
8 января 2018 в 09:34
  • Лучшие фотографии читателей за 2017 год

«Арктическая радуга над лежбищем моржей». Автор фото: Виталий Горшков

  • Лучшие фотографии читателей за 2017 год

«Лис в стеблях борщевика». Автор фото: Денис Будьков

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«Гало, или Обыкновенное чудо». Автор фото: Антон Янковой

  • Лучшие фотографии читателей за 2017 год

«Кто там?» Автор фото: Дмитрий Вилюнов

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«Да будет свет!» Автор фото: Дмитрий Шатров

  • Лучшие фотографии читателей за 2017 год

«Водоворот». Автор фото: Андрей Нарчук

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«Кисть». Автор фото: Антон Шваин

  • Лучшие фотографии читателей за 2017 год

«Свадьба». Автор фото: Дмитрий Вилюнов

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«Глухарь романтик». Автор фото: Илья Тимин

  • Лучшие фотографии читателей за 2017 год

«Страна Ергаки». Автор фото: Андрей Грачев

  • Лучшие фотографии читателей за 2017 год

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