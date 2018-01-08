Лучшие фотографии читателей за 2017 год
«Арктическая радуга над лежбищем моржей». Автор фото: Виталий Горшков
«Лис в стеблях борщевика». Автор фото: Денис Будьков
«Гало, или Обыкновенное чудо». Автор фото: Антон Янковой
«Кто там?» Автор фото: Дмитрий Вилюнов
«Да будет свет!» Автор фото: Дмитрий Шатров
«Водоворот». Автор фото: Андрей Нарчук
«Кисть». Автор фото: Антон Шваин
«Свадьба». Автор фото: Дмитрий Вилюнов
«Глухарь романтик». Автор фото: Илья Тимин
«Страна Ергаки». Автор фото: Андрей Грачев
«Беркутчи». Автор фото: Светлана Казина
«Стройным рядом». Автор фото: Даниил Коржонов
«Обрастатели». Автор фото: Андрей Гилёв
«Лесной электрик». Автор фото: Евгений Анатольевич
«Краски Узона». Автор фото: Геннадий Юсин
«Единственный и неповторимый». Автор фото: Татьяна Аникина
«Вершина древнего вулкана». Автор фото: Владимир Войчук
«Инферно». Автор фото: Дмитрий Виноградов
«Попробуй отними». Автор фото: Оксана Ващук
«Птенец мохноногого канюка». Автор фото: Дмитрий Болдырев
«Цоморари». Автор фото: Таня Шарапова
«Аркан для воздушного змея». Автор фото: Ильдар Садыков
«Нежданный гость». Автор фото: Тамара Морозова
«Подростковые шалости». Автор фото: Виталий Дворяченко
«Как деревья гало переносили». Автор фото: Фёдор Лашков