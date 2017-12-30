Главные фотографии 2017 года
Фото: Paul Nicklen/National Geographic
Фотодоказательство того, что белые медведи обречены
На одном из канадских островов экологи заметили умирающего белого медведя. Отсутствие льда оставило его без пищи, и он, как и другие северные животные, в новых условиях выжить не может.
Фото: Сергей Доля
«Сидят все на берегу и смотрят». Как в Хабаровском крае погибал детеныш кита
В августе на Дальнем Востоке кит застрял на отмели во время отлива. Находящиеся рядом фотографы ничего не могли сделать, а специалисты и представители природоохранных ведомств на помощь не спешили.
Фото: Cassini / NASA
10 самых запомнившихся фотографий от зонда «Кассини»
15 сентября 2017 года, после 20 лет успешной работы, космический зонд «Кассини» завершил свою миссию. NASA опубликовало самые запоминающиеся снимки, сделанные станцией.
Как выглядит новорожденный айсберг
От ледника Ларсена С в Антарктиде откололся айсберг. Российский космический аппарат сделал качественные фотографии.
Фото: Ming Bai/Chinese Academy of Sciences
Птенец ископаемой птицы застыл в янтаре
Бирманский янтарь позволяет специалистам изучать ископаемую флору и фауну: в нем застыли останки древних растений и животных. Летом был обнаружен янтарь с отлично сохранившимся доисторическим птенцом.
Фото: Брент Стиртон
Лучшая фотография дикой природы
Лучшим фотографом дикой природы 2017 года был назван фотограф National Geographic Брент Стиртон за снимок черного носорога, которого браконьеры убили, польстившись на его рог. Фотография была сделана в национальном парке Хлухлуве-Умфулози в ЮАР. Этот и другие снимки Брента Стиртона были опубликованы в статье «Специальное расследование NG: смертельные игры».
Фото: Роберт Кларк
Находка тысячелетия
В канадском карьере Миллениум обнаружили превосходно сохранившегося динозавра.