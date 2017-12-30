Лучшие фото

Главные фотографии 2017 года

Редакция сайта Nat-geo.ru отобрала фотографии важных событий, которыми запомнился этот год.
National Geographic Россия
30 декабря 2017 в 19:21
  • Главные фотографии 2017 года

Фото: Paul Nicklen/National Geographic

Фотодоказательство того, что белые медведи обречены

На одном из канадских островов экологи заметили умирающего белого медведя. Отсутствие льда оставило его без пищи, и он, как и другие северные животные, в новых условиях выжить не может.

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Фото: Сергей Доля

«Сидят все на берегу и смотрят». Как в Хабаровском крае погибал детеныш кита

В августе на Дальнем Востоке кит застрял на отмели во время отлива. Находящиеся рядом фотографы ничего не могли сделать, а специалисты и представители природоохранных ведомств на помощь не спешили.

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Фото: Cassini / NASA

10 самых запомнившихся фотографий от зонда «Кассини»

15 сентября 2017 года, после 20 лет успешной работы, космический зонд «Кассини» завершил свою миссию. NASA опубликовало самые запоминающиеся снимки, сделанные станцией.

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