Лучшие фото

Рассвет на Манаслу и другие фото недели

Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий минувшей недели.
Валерий Мороз
25 декабря 2017 в 14:28
  • Рассвет на Манаслу
    Рассвет на Манаслу
    Фото: Таня Шарапова

«Я проснулась рано, чтобы встретить рассвет, забралась на ближайший к деревне холм и гуляла, наслаждаясь утренним спокойствием и безмятежностью. Лишь колокольчики лошадей доносились в этой гималайской тишине. Небо было абсолютно чистым, и Манаслу смотрела на меня во всем своем величии», — рассказывает автор снимка Таня Шарапова.

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