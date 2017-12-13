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Объявлены результаты фотоконкурса National Geographic Nature Photographer of the Year 2017
Представляем лучшие снимки 2017 года по версии американского National Geographic.
National Geographic Россия
13 декабря 2017 в 19:38
Имена победителей были опубликованы на сайте журнала National Geographic.
Прием работ продолжался с сентября по ноябрь. Фотографы из 31 страны могли принять участие в любой из четырех номинаций:
• «Дикая природа»,
• «Пейзаж»,
• «Аэросъемка»,
• «Подводная съемка».
Фотографией года стал снимок Джаяпракаша Боджана, на котором орангутан прячется за деревом (фотография вверху). Эта же фотография принесла автору первое место в номинации «Дикая природа».
Работы победителей и призеров всех номинаций можно посмотреть в галереях.
Номинация «Дикая природа»
Номинация «Пейзаж»
Номинация «Аэросъемка»
Номинация «Подводная съемка»
Результаты прошлого года можно посмотреть тут.