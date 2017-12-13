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Объявлены результаты фотоконкурса National Geographic Nature Photographer of the Year 2017

Представляем лучшие снимки 2017 года по версии американского National Geographic.
National Geographic Россия
13 декабря 2017 в 19:38
  • Объявлены результаты фотоконкурса National Geographic Nature Photographer of the Year 2017

Имена победителей были опубликованы на сайте журнала National Geographic.

Прием работ продолжался с сентября по ноябрь. Фотографы из 31 страны могли принять участие в любой из четырех номинаций:

• «Дикая природа»,
• «Пейзаж»,
• «Аэросъемка»,
• «Подводная съемка».

Фотографией года стал снимок Джаяпракаша Боджана, на котором орангутан прячется за деревом (фотография вверху). Эта же фотография принесла автору первое место в номинации «Дикая природа».

Работы победителей и призеров всех номинаций можно посмотреть в галереях.

Номинация «Дикая природа»


  • 2 место в номинации «Дикая природа»
  • 3 место в номинации «Дикая природа»
  • Особое упоминание в номинации «Дикая природа»
  • Приз зрительских симпатий в номинации «Дикая природа»

Номинация «Пейзаж»


  • 1 место в номинации «Пейзажи»
  • 2 место в номинации «Пейзажи»
  • 3 место в номинации «Пейзажи»
  • Специальное упоминание в номинации «Пейзажи»
  • Приз зрительских симпатий в номинации «Пейзажи»

Номинация «Аэросъемка»


  • 1 место в номинации «Аэросъемка»
  • 2 место в номинации «Аэросъемка»
  • 3 место в номинации «Аэросъемка»
  • Особое упоминание в номинации «Аэросъемка»
  • Приз зрительских симпатий в номинации «Аэросъемка»

Номинация «Подводная съемка»


  • 1 место в номинации «Подводная съемка»
  • 2 место в номинации «Подводная съемка»
  • 3 место в номинации «Подводная съемка»
  • Особое упоминание в номинации «Подводная съемка»
  • Приз зрительских симпатий в номинации «Подводная съемка»

Результаты прошлого года можно посмотреть тут.

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