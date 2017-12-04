Лучшие фото

Лесное гало и другие фото недели

Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий минувшей недели.
Валерий Мороз
4 декабря 2017 в 11:57
  • Лесное гало и другие фото недели
    Фото: Юрий Дурягин

Этот снимок наш читатель Юрий Дурягин сделал в городе Ковдор, Мурманская область, Кольский полуостров.

Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:

  • Северное лето
    Остров Врангеля. Фото: Виталий Дворяченко
  • Звездоворот над башнями Ния
    Ингушетия. Фото: Sergey Sutkovoy
  • Дворец Потала в Лхасе
    Потала — царский дворец, бывшая резиденция Далай-ламы расположенный на высоком холме в столице Тибета, Лхасе. Фото: Michail Vorobyev
  • Зима на подходе
    Черногория Фото: Ильин Станислав
  • «Ртутные» капли
    Фото: Анжелика Тараненко

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