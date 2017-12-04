749
0
Лесное гало и другие фото недели
Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий минувшей недели.
Валерий Мороз
4 декабря 2017 в 11:57
Этот снимок наш читатель Юрий Дурягин сделал в городе Ковдор, Мурманская область, Кольский полуостров.
Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:
-
Северное летоОстров Врангеля. Фото: Виталий Дворяченко
-
Звездоворот над башнями НияИнгушетия. Фото: Sergey Sutkovoy
-
Дворец Потала в ЛхасеПотала — царский дворец, бывшая резиденция Далай-ламы расположенный на высоком холме в столице Тибета, Лхасе. Фото: Michail Vorobyev
-
Зима на подходеЧерногория Фото: Ильин Станислав
-
«Ртутные» каплиФото: Анжелика Тараненко