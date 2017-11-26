Лучшие фото

«Полет нормальный!» и другие фото недели

Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий минувшей недели.
Валерий Мороз
26 ноября 2017 в 23:19
  • «Полет нормальный!» и другие фото недели
    «Полет нормальный!» Фото: Денис Будьков

Медведь, прыгающий в озеро за рыбой, был снят Денисом Будьковым в Южно-камчатском заказнике имени Т. И. Шпиленка (Камчатка). «Вулкану явно что-то не нравится», — шутит автор.

Другие снимки наших читателей смотрите в этой галерее:

  • Стадо баранов в тумане у подножия горы Савин-Кук (Черногория). Фото: Никита Сероштан
  • Троицкая церковь в Гергети (подножье Казбека, Грузия). Фото: Михаил Туркеев
  • Утро в Тре-Чиме-ди-Лаваредо (горный массив в Доломитовых Альпах, Италия). Фото: Анатолий Гордиенко
  • Кроноцкая сопка — действующий вулкан, у подножия которого раскинулось одноименное озеро. Фото: Наталия Судец

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