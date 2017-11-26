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«Полет нормальный!» и другие фото недели
Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий минувшей недели.
Валерий Мороз
26 ноября 2017 в 23:19
Медведь, прыгающий в озеро за рыбой, был снят Денисом Будьковым в Южно-камчатском заказнике имени Т. И. Шпиленка (Камчатка). «Вулкану явно что-то не нравится», — шутит автор.
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