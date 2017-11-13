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«Ну-ка, отними» и другие фото недели
Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий минувшей недели.
Валерий Мороз
13 ноября 2017 в 11:23
«Попытка снять медведей на GoPro на Курильском озере оказалась не очень удачной. Сначала все было замечательно — взрослые медведи спокойно ходили мимо камеры и занимались своими делами, но любопытный медвежонок быстро обнаружил GoPro, вытащил камеру из песка, и несколько минут мы с замиранием сердца ждали пока малыш наиграется. Нам повезло: вскоре камера ему наскучила, и, забросив ее подальше (не в озеро), толстопятый поспешил за мамой-медведицей», — рассказывает автор снимка Оксана Ващук.
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