Лучшие фото

«Ну-ка, отними» и другие фото недели

Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий минувшей недели.
Валерий Мороз
13 ноября 2017 в 11:23
  • «Ну-ка, отними» и другие фото недели
    Фото: Оксана Ващук

«Попытка снять медведей на GoPro на Курильском озере оказалась не очень удачной. Сначала все было замечательно — взрослые медведи спокойно ходили мимо камеры и занимались своими делами, но любопытный медвежонок быстро обнаружил GoPro, вытащил камеру из песка, и несколько минут мы с замиранием сердца ждали пока малыш наиграется. Нам повезло: вскоре камера ему наскучила, и, забросив ее подальше (не в озеро), толстопятый поспешил за мамой-медведицей», — рассказывает автор снимка Оксана Ващук.

Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:

  • Полдневский участок Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин. Фото: Камиль Нуреев
  • Ноябрь
    Фото: Игорь Шиленок
  • Рассвет
    Озеро Хинтерзе, Германия. Фото: Владимир Колесников
  • Ангкор-Ват
    Камбоджа. Фото: Максим Ксензов

Тоже интересно

Пряности и радости: фоторепортаж с острова специй

Обсудить
СМИ2
В Россию привезли животное, о котором все слышали, но мало кто видел
В Россию привезли животное, о котором все слышали, но мало кто видел
Тоже интересно
67-я параллель: город за полярным кругом
67-я параллель: город за полярным кругом
Партнерский материал
Водный мир: поездка в Карелию вместе с BMW
Водный мир: поездка в Карелию вместе с BMW