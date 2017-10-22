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Определены победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017

Победителем престижного конкурса стал Брент Стиртон, фотограф National Geographic.
National Geographic Россия
22 октября 2017 в 14:43
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  • Определены победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017
    Фото: Брент Стиртон

В Музее естественной истории в Лондоне прошло награждение победителей престижного ежегодного фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year, который в этом году проводился в 53-й раз. В нем приняли участие более 50 тысяч работ из 92 стран.

Лучшим фотографом дикой природы 2017 года был назван фотограф National Geographic Брент Стиртон за снимок черного носорога, которого браконьеры убили, польстившись на его рог. Фотография была в национальном парке Хлухлуве-Умфулози в ЮАР. Этот и другие снимки Брента Стиртона были опубликованы в статье «Специальное расследование NG: смертельные игры» в ноябрьском номере National Geographic за 2016 год.

Другой фотограф NG — Брайан Скерри — стал победителем в номинации «Поведение: земноводные и рептилии» за снимок кожистой черепахи.

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Финалистами фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year стали русские фотографы — Сергей Горшков и Андрей Нарчук.

  • Фото: Сергей Горшков

Портрет песца Сергея Горшкова был опубликован в статье «Остров Врангеля: оазис во льдах» в майском номере NG за 2013 год. А снимки Андрея Нарчука — в статье «Как рождаются ангелы» в мае 2017 года.

Всех победителей фотоконкурса можно посмотреть здесь.

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