Лучшие фотографии конкурса «Золотая черепаха»
На сегодняшний день в архиве конкурса более 100 000 фотографий, а количество участников превысило 10 000.
В 2017 году в конкурсе участвуют фотографы из 81 страны, которые соревнуются в девяти номинациях. Среди членов профессионального жюри The Golden Turtle-2017 лучшие природные фотографы: Джим Бранденбург (США), Джонатан Лоир (Франция), Клаудио Контрерас Куб (Мексика), Мишель Рогго (Швейцария), Одан Рикардсен (Норвегия), Питер Делани (Ирландия/ЮАР), Пол Хермансен (Норвегия), Сергей Горшков (Россия).
Работы лауреатов The Golden Turtle-2017 будут представлены на выставке в рамках фестиваля «Золотая Черепаха» с 13 октября по 5 ноября в Москве (ЦВК Экспоцентр) и с 10 по 23 ноября в Санкт-Петербурге (Artplay).
Фото предоставлены пресс-службой фестиваля «Золотая Черепаха».