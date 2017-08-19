  • Золотой дракон
    Золотой дракон
    Фото: Константин Новиков
  • Фонтан поденок
    Фонтан поденок
    Фото: Имре Потио
  • Х-Кит
    Х-Кит
    Фото: Кристобаль Серрано
  • Пещера мечты
    Пещера мечты
    Фото: Валерия Зверева
  • Под хвостом
    Под хвостом
    Фото: Михаил Коростелёв
Лучшие фото

Лучшие фотографии конкурса «Золотая черепаха»

С 2006 года крупнейший эколого-просветительский проект «Золотая Черепаха» собирает в рамках конкурса The Golden Turtle лучшие работы российских и иностранных фотографов, которые с любовью относятся к миру природы и демонстрируют это в своих снимках.
Золотая Черепаха
19 августа 2017 в 10:00
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На сегодняшний день в архиве конкурса более 100 000 фотографий, а количество участников превысило 10 000.

В 2017 году в конкурсе участвуют фотографы из 81 страны, которые соревнуются в девяти номинациях. Среди членов профессионального жюри The Golden Turtle-2017 лучшие природные фотографы: Джим Бранденбург (США), Джонатан Лоир (Франция), Клаудио Контрерас Куб (Мексика), Мишель Рогго (Швейцария), Одан Рикардсен (Норвегия), Питер Делани (Ирландия/ЮАР), Пол Хермансен (Норвегия), Сергей Горшков (Россия).

Работы лауреатов The Golden Turtle-2017 будут представлены на выставке в рамках фестиваля «Золотая Черепаха» с 13 октября по 5 ноября в Москве (ЦВК Экспоцентр) и с 10 по 23 ноября в Санкт-Петербурге (Artplay).

  • Фото: Симона Тедеско
  • Фото: Рикардо Маттео ди Никола
  • Фото: Дмитрий Балакирев
  • Фото: Сергей Шанин
  • Фото: Дмитрий Моисеенко
  • Фото: Эрик Пьер
  • Фото: Ольга Каменская
  • Фото: Бенсе Матэ
  • Фото: Александр Перевозов
  • Фото: Дмитрий Уткин

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля «Золотая Черепаха».

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