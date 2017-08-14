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«Летящей походкой» и другие фото недели

Фотограф Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий минувшей недели.
Валерий Мороз
14 августа 2017 в 00:12
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  • «Летящей походкой» и другие фото недели
    Фото: Дмитрий Уткин

Эту фотографию наш читатель Дмитрий Уткин сделал на лежбище северных морских котиков на острове Беринга. Среди котиков изредка встречаются особи светло-жёлтой окраски с голубыми глазами. «В начале августа они становятся очень пугливыми, поэтому всегда найдётся зверь, который первым сорвётся с места, а уж за ним поспешат и остальные. Вот в такой момент и был сделан этот кадр», — рассказывает автор снимка.

Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:

  • Акробатка
    Фото: Полина Серова
  • Кто там?
    Фото: Дмитрий Вилюнов
  • Гало, или Обыкновенное чудо
    Фото: Антон Янковой
  • Надвигалась тучка
    Фото: Сергей Попрошаев

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СМИ2
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