Космические цветы: макросъемка в ультрафиолете
Под холодными лучами ультрафиолетовой лампы герберы, подсолнухи, штокрозы и лантаны сияют самыми неожиданными цветами. Происходит это из-за того, что химические соединения в клетках растений поглощают и вновь испускают лучи света. Этот процесс называется флуоресценцией.
Для такой съемки нужна полная темнота. Крэг делает фотографии в домашней студии, в которую не проникают солнечные лучи.
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Яркие звездочки на пурпурных и синих лепестках — пыльца или микроскопические частицы грязи. Как рассказал Барроуз автору Huffington Post, такие следы нередко встречаются на покупных цветах. Когда Крэг убедился в этом, он стал выращивать их сам.
Сияющие соцветия напоминают о светлячках или приманке рыбы-удильщика, однако эти животные в действительности не флуоресцируют. Их способности называются биолюминесценцией.