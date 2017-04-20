  • Космические цветы: макросъемка в ультрафиолете
    Кореопсис красильный Фото: Craig Burrows
  • Космические цветы: макросъемка в ультрафиолете
    Чубушник Фото: Craig Burrows
  • Космические цветы: макросъемка в ультрафиолете
    Фото: Craig Burrows
  • Космические цветы: макросъемка в ультрафиолете
    Гайлардия Фото: Craig Burrows
  • Космические цветы: макросъемка в ультрафиолете
    Мальва Фото: Craig Burrows
  • Космические цветы: макросъемка в ультрафиолете
    Фото: Craig Burrows
  • Космические цветы: макросъемка в ультрафиолете
    Монарда Фото: Craig Burrows
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Космические цветы: макросъемка в ультрафиолете

Крэг Барроуз из Южной Калифорнии занимается фотографией уже семь лет. Солидная часть его портфолио состоит из макроснимков цветков, освещенных ультрафиолетом.
Николай Кулапов
20 апреля 2017 в 19:09
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Под холодными лучами ультрафиолетовой лампы герберы, подсолнухи, штокрозы и лантаны сияют самыми неожиданными цветами. Происходит это из-за того, что химические соединения в клетках растений поглощают и вновь испускают лучи света. Этот процесс называется флуоресценцией.

Для такой съемки нужна полная темнота. Крэг делает фотографии в домашней студии, в которую не проникают солнечные лучи.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд.

  • Белокрыльник
    Фото: Craig Burrows
  • Подсолнух
    Фото: Craig Burrows
  • Титония разнолистная
    Фото: Craig Burrows
  • Нарцисс
    Фото: Craig Burrows
  • Птицемлечник
    Фото: Craig Burrows
  • Фото: Craig Burrows
  • Фото: Craig Burrows

Яркие звездочки на пурпурных и синих лепестках — пыльца или микроскопические частицы грязи. Как рассказал Барроуз автору Huffington Post, такие следы нередко встречаются на покупных цветах. Когда Крэг убедился в этом, он стал выращивать их сам.

Сияющие соцветия напоминают о светлячках или приманке рыбы-удильщика, однако эти животные в действительности не флуоресцируют. Их способности называются биолюминесценцией.

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