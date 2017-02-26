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Тосканские туманы и другие фото недели
Шеф-фотограф Министерства культуры России Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
26 февраля 2017 в 13:55
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Эту фотографию наш читатель Александр Науменко сделал в Италии в полях Тосканы.
Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:
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В облакахКрасная поляна. Январь 2017. Из серии «Реальная геометрия». Фото: Андреев Евгений Александрович