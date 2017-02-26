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Тосканские туманы и другие фото недели

Шеф-фотограф Министерства культуры России Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
26 февраля 2017 в 13:55
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  • Тосканские туманы и другие фото недели
    Фото: Александр Науменко

Эту фотографию наш читатель Александр Науменко сделал в Италии в полях Тосканы.

Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:

  • Отражения
    Лофотены, Норвегия. Фото: Павел Оськин
  • Ночные скульптуры
    Кемеровская область, Таштагольский район. Фото: Сухоребриков Павел Юрьевич
  • Большая туманность Ориона (М42) и туманность «Бегущий человек» (NGC 1977)
    Фото: Тюлькин Александр Геннадьевич
  • В облаках
    Красная поляна. Январь 2017. Из серии «Реальная геометрия». Фото: Андреев Евгений Александрович

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