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Близость и другие фото недели
Шеф-фотограф Министерства культуры России Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
20 февраля 2017 в 11:16
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Эту фотографию линий и форм снежных гор наш читатель Vlad Bagno сделал в Красной поляне, Сочи.
Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:
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Река Уллу-МуруджуТебердинский заповедник, Республика Карачаево-Черкессия. Фото: Смольников Андрей
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Солнечные джунглиИзморозь от реки Енисей на деревьях в большой мороз. Фото: Марина Фомина