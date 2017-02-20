Лучшие фото

Близость и другие фото недели

Шеф-фотограф Министерства культуры России Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
20 февраля 2017 в 11:16
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  • Близость
    Близость
    Фото: Vlad Bagno

Эту фотографию линий и форм снежных гор наш читатель Vlad Bagno сделал в Красной поляне, Сочи.

Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:

  • Лаутербруннен
    Фото: Базанов Андрей Сергеевич
  • Гора Круглица, Национальный парк Таганай. Фото: Дмитрий Купрацевич
  • Река Уллу-Муруджу
    Тебердинский заповедник, Республика Карачаево-Черкессия. Фото: Смольников Андрей
  • Солнечные джунгли
    Изморозь от реки Енисей на деревьях в большой мороз. Фото: Марина Фомина

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