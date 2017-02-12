Лучшие фото

«Красота и скромность» и другие фото недели

Шеф-фотограф Министерства культуры России Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
12 февраля 2017 в 17:19
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  • Красота и скромность
    Красота и скромность
    Фото: Ирина Костикова

Эту фотографию венгерского венценосного журавля наша читательница Ирина Костикова сделала в парке птиц «Воробьи» в Калужской области. Этот парк был открыт для посетителей в июне 2005 года. Сейчас на его территории содержатся около 200 видов птиц со всего мира. Особое значение уделено птицам средней полосы России, но есть и экзотические: попугаи, туканы, павлины, пеликаны, фламинго, страусы и птицы-носороги.

Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:

  • По волнам заката
    Фото: Сухоребриков Павел Юрьевич
  • Мьянма. Рыбаки на озере Инле
    Фото: Тимошенко Вячеслав
  • Белохвостый орлан
    Фото: Оксана Ващук
  • Фото: Роман Топоров

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