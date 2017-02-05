Лучшие фото

«Осторожно на поворотах!» и другие фото недели

Шеф-фотограф Министерства культуры России Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
5 февраля 2017 в 17:08
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  • Осторожно на поворотах
    Осторожно на поворотах
    Фото: Садыков Ильдар

Фотограф Ильдар Садыков сделал этот снимок на маленькой улочке старого Ташкентского базара, которому более 2000 лет. «Летом, когда температура воздуха достигает +45°С, вдоль этой улочки над головами прохожих включают фонтан, разбрызгивающий мелкие капли желанной прохлады», — рассказывает автор.

Другие фотографии наших читателей можно посмотреть в галерее:

  • Голубая жемчужина Марокко — город Шефшауэн. Мужчина сидит в традиционной марроканской одежде — джеллабе. Фото: Елена Боброва
  • Красное море. Египет. Суэцкий Залив. Британский транспорт SS «Turkia». Глубина 24 метра. Дата гибели — 1941 год. Фото: Дмитрий Виноградов
  • Санкт-Петербург. Витебский вокзал. Фото: Эдуард Гордеев
  • От большой влажности и сильного мороза на деревьях, образуется такая изморозь. Фото: Марина Фомина

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