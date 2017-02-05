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«Осторожно на поворотах!» и другие фото недели
Шеф-фотограф Министерства культуры России Валерий Мороз представляет подборку лучших фотографий недели.
Валерий Мороз
5 февраля 2017 в 17:08
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Фотограф Ильдар Садыков сделал этот снимок на маленькой улочке старого Ташкентского базара, которому более 2000 лет. «Летом, когда температура воздуха достигает +45°С, вдоль этой улочки над головами прохожих включают фонтан, разбрызгивающий мелкие капли желанной прохлады», — рассказывает автор.
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