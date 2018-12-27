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Межев, Франция: где рождался горнолыжный отдых

Межев — один из старейших и наиболее респектабельных горнолыжных курортов Франции. Историю о том, как долина у подножия Монблана пришлась по сердцу баронессе Ротшильд, построившей здесь первый отель, можно узнать в Musée du Haut Val d’Arly.
27 декабря 2018 в 12:59
  • Межев, Франция: где рождался горнолыжный отдых
    Межев в 1930 году Фото: E. Socquet, Musée du Haut Val d’Arly

Смотришь старые фото и удивляешься: деревянные лыжи, длинные юбки, гужевые подъёмники – и как люди в то время умудрялись получать удовольствие от катания?

Первый кресельный подъёмник был придуман в середине 30-х американским инженером Джеймсом Карраном: он модернизировал созданную им же линию по загрузке бананов на баржи, заменив крюки для фруктов на кресла для лыжников. До этого гениального изобретения людей буксировали вверх по склону в основном при помощи лошадей или электромоторов.

Конный буксир также заменял гостям курорта скибасы и экскурсионные автобусы. И даже стал самостоятельной спортивной дисциплиной скиджоринг, соревнования по которому входили в программу Олимпиады в Санкт-Морице в 1928 году. Скиджоринг существует по сей день, но теперь скорее как развлечение для туристов.    

  • Межев, Франция: где рождался горнолыжный отдых
    La Mairie de Megève

Сегодня на курорте работают 108 современных подъёмников, обслуживая 235 трасс общей протяжённостью почти 400 км.

Огромная зона катания в Межеве разнообразна и очень логично организована, а трассы отлично подготовлены. И невероятно, умопомрачительно красивы – большая их часть проходит по живописным хвойным лесам, а с других открывается прекрасный вид на Монблан.


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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№67, ноябрь 2018 — январь 2019).
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