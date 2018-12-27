Межев, Франция: где рождался горнолыжный отдых
Смотришь старые фото и удивляешься: деревянные лыжи, длинные юбки, гужевые подъёмники – и как люди в то время умудрялись получать удовольствие от катания?
Первый кресельный подъёмник был придуман в середине 30-х американским инженером Джеймсом Карраном: он модернизировал созданную им же линию по загрузке бананов на баржи, заменив крюки для фруктов на кресла для лыжников. До этого гениального изобретения людей буксировали вверх по склону в основном при помощи лошадей или электромоторов.
Конный буксир также заменял гостям курорта скибасы и экскурсионные автобусы. И даже стал самостоятельной спортивной дисциплиной скиджоринг, соревнования по которому входили в программу Олимпиады в Санкт-Морице в 1928 году. Скиджоринг существует по сей день, но теперь скорее как развлечение для туристов.
Сегодня на курорте работают 108 современных подъёмников, обслуживая 235 трасс общей протяжённостью почти 400 км.
Огромная зона катания в Межеве разнообразна и очень логично организована, а трассы отлично подготовлены. И невероятно, умопомрачительно красивы – большая их часть проходит по живописным хвойным лесам, а с других открывается прекрасный вид на Монблан.