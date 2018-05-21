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Крылатые качели: фото с историей

Люди всегда любили аттракционы. А столь популярные «американские горки» неслучайно во всём мире называют «русскими» — первую механическую катальную гору еще в XVIII веке придумал для Петра I придворный токарь Андрей Нартов.
National Geographic Traveler
21 мая 2018 в 15:42
  • Крылатые качели: фото с историей
    Фото: akg-images / EAST NEWS

Аттракционы в современных парках развлечений становятся всё более замысловатыми и технически сложными, но во многих европейских городах ещё можно прокатиться на старой доброй цепочной карусели.

Аттракционы наподобие цепочных каруселей были ещё в Древней Византии: вместо сидений использовались плетёные корзины, а вместо цепей — верёвки. Первый в мире тематический парк Bakken появился в Дании ещё в конце XVI века. А спустя ещё два столетия во Франции изобрели механическую карусель — она использовалась для подготовки молодых дворян к конным состязаниям.

Долгое время прокатиться на аттракционах можно было лишь во время ежегодных праздников и ярмарок. По фотографии вверху, сделанной в 1932 году во время ­народных гуляний в английском парке Хампстед-Хит, можно увидеть, что за последнюю сотню лет конструкция цепочных каруселей не изменилась.

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ShutterStock / Vostock Photo

Вернее, почти не изменилась — восемь лет назад в венском парке Пратер открылась самая высокая в мире цепочная карусель Prater Turm. Её посетителей поднимают на высоту 117 метров над австрийской столицей, что приблизительно соответствует крыше 33-этажного дома. Карусель вращается со скоростью до 60 км/ч — поездка с ветерком гарантирована в любую погоду.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№64, апрель — май 2018).
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