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Спасская башня после обстрела Московского Кремля в конце октября — 3 ноября 1917 года. Вид с Красной площади. Фото: Д.М. Гусев / Музеи Московского Кремля
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Разрушения отводной стрельницы Никольской башни после обстрела Московского Кремля в конце октября — 3 ноября 1917 года. Вид с Красной площади. Фото: Д.М. Гусев / Музеи Московского Кремля
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Царь-колокол и Успенская звонница после обстрела Московского Кремля в конце октября — 3 ноября 1917 года. Вид с юго-востока. Фото: Д.М. Гусев / Музеи Московского Кремля
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Интерьер Собора Двенадцати апостолов после обстрела Московского Кремля в конце октября — 3 ноября 1917 года. Вид на алтарь. Фото: П.П. Павлов / Музеи Московского Кремля
Московский Кремль после артиллерийского обстрела 1917 года: фотокнига
К столетию революции Музеи Московского Кремля издали книгу «Московский Кремль после артиллерийского обстрела 1917 года. Фотографии».
Осенью 1917 года в Москве развернулись полномасштабные боевые действия, которые вели граждане одной страны друг против друга. В ходе этих действий был произведен обстрел Кремля из артиллерийских орудий.
В Музеях Московского Кремля хранятся фотографии, запечатлевшие его разрушения, а также уникальные стеклянные негативы, на которых в основном представлены кремлевские башни, Теремные церкви, Благовещенский собор, Малый Николаевский дворец.
К столетию революции эти фотографии были собраны в книгу. Архивные снимки сопровождают цитаты из актов, докладов и протоколов осмотра кремлевских зданий — документов, которые создавались одновременно с фотосъемкой и с той же целью — как можно точнее зафиксировать повреждения.