  • 274 дня на льдине: экспедиция папанинцев на Северном полюсе
    Фото: Папанин перед началом экспедиции. Остров Рудольфа, 1937.
  • 274 дня на льдине: экспедиция папанинцев на Северном полюсе
    Папанин и Шмидт на полярной дрейфующей станции СП-1. Май 1937.
  • 274 дня на льдине: экспедиция папанинцев на Северном полюсе
    Валенки зимовщиков, 1938.
  • 274 дня на льдине: экспедиция папанинцев на Северном полюсе
  • 274 дня на льдине: экспедиция папанинцев на Северном полюсе
    Последние минуты на полярной станции СП-1. 19.02.1938
  • 274 дня на льдине: экспедиция папанинцев на Северном полюсе
    Шмидт и Папанин с псом Веселым на борту ледокола «Ермак». Февраль 1938.
  • 274 дня на льдине: экспедиция папанинцев на Северном полюсе
    Моряки с «Таймыра» и «Мурмана» откапывают палатку папанинцев, 19.02.1938. Фото: Я. Халип
  • 274 дня на льдине: экспедиция папанинцев на Северном полюсе
    Курс дрейфа СП-1.
Архивное фото

274 дня на льдине: экспедиция папанинцев на Северном полюсе

80 лет назад весь мир, затаив дыхание, следил за дрейфом станции «Северный полюс — 1». В течение 9 месяцев команда из четырех человек боролась с суровой погодой Арктики, собирая ценнейшие научные сведения.
National Geographic Россия
2 июня 2017 в 17:21
222

К тридцатым годам прошлого века Центральный полярный бассейн — глубоководная часть Северного Ледовитого океана, покрытая многолетними дрейфующими льдами — оставался неизученным белым пятном. Ученым были неизвестны морские течения и ветра в этих широтах, физика и химия моря. Недостаточными были магнитные, гравитационные и биологические наблюдения. Более того, люди попросту не знали, есть ли какая-либо жизнь на Северном полюсе. Приоткрыть завесу тайны над этим районом предстояло папанинской четверке: радисту Эрнсту Теодоровичу Кренкелю, геофизику Евгению Константиновичу Федорову, гидробиологу Петру Петровичу Ширшову и начальнику первой дрейфующей полярной станции — Ивану Дмитриевичу Папанину.

  • 274 дня на льдине: экспедиция папанинцев на Северном полюсе
    Четверка папанинцев у глобуса. Слева направо: И.Д.Папанин, Э.Т. Кренкель, П.П. Ширшов, Е.К. Федоров, 1937.

Экспедицию готовили 13 месяцев — при том что продлиться она должна была полтора года, а в действительности завершилась через 274 дня из-за скорости дрейфа и таяния льдов. При сборах старались учесть все до мельчайших деталей — от научного оборудования до экипировки.

21 мая 1937 года полярников забросили на большую льдину в 20 км от Северного полюса (площадка для будущей станции представлялa собой большой треугольник: 4 км — одна сторона, по 2 км — две другие). Кроме папанинцев самолеты доставили на базу пятого члена экспедиции — пса по кличке Веселый — и 10 тонн груза.

  • 274 дня на льдине: экспедиция папанинцев на Северном полюсе
    Пес Веселый — знаменитая собака папанинцев.

Скучать на льдине не приходилось: Кренкель поддерживал связь с Большой землей, а команда регулярно вела научные наблюдения.

  • 274 дня на льдине: экспедиция папанинцев на Северном полюсе
    Радист Э.Т. Кренкель за работой. 1937−1938.
Гидрологические исследования нелегко давались папанинцам. Чтобы измерить глубину океана и взять пробы донного грунта, им приходилось опускать в океан приборы на ручной лебедке (выбирая четырехкилометровый трос из морской пучины, полярникам нужно было крутить ворот лебедки в течение 4−5 часов).

  • 274 дня на льдине: экспедиция папанинцев на Северном полюсе
    Е.К. Федоров записывает данные метеонаблюдений. Северный полюс.

Читать далее

Тоже интересно

Хозяева Mедной горы: история Норильска

Обсудить
СМИ2
Ученые обнаружили Ноев ковчег
Ученые обнаружили Ноев ковчег
Тоже интересно
Северный полюс Энцелада: впервые в высоком разрешении
Северный полюс Энцелада: впервые в высоком разрешении
10 причин поехать в Ле-Ман
10 причин поехать в Ле-Ман