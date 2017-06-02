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Фото: Папанин перед началом экспедиции. Остров Рудольфа, 1937.
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Папанин и Шмидт на полярной дрейфующей станции СП-1. Май 1937.
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Валенки зимовщиков, 1938.
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Последние минуты на полярной станции СП-1. 19.02.1938
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Шмидт и Папанин с псом Веселым на борту ледокола «Ермак». Февраль 1938.
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Моряки с «Таймыра» и «Мурмана» откапывают палатку папанинцев, 19.02.1938. Фото: Я. Халип
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Курс дрейфа СП-1.
274 дня на льдине: экспедиция папанинцев на Северном полюсе
К тридцатым годам прошлого века Центральный полярный бассейн — глубоководная часть Северного Ледовитого океана, покрытая многолетними дрейфующими льдами — оставался неизученным белым пятном. Ученым были неизвестны морские течения и ветра в этих широтах, физика и химия моря. Недостаточными были магнитные, гравитационные и биологические наблюдения. Более того, люди попросту не знали, есть ли какая-либо жизнь на Северном полюсе. Приоткрыть завесу тайны над этим районом предстояло папанинской четверке: радисту Эрнсту Теодоровичу Кренкелю, геофизику Евгению Константиновичу Федорову, гидробиологу Петру Петровичу Ширшову и начальнику первой дрейфующей полярной станции — Ивану Дмитриевичу Папанину.
Экспедицию готовили 13 месяцев — при том что продлиться она должна была полтора года, а в действительности завершилась через 274 дня из-за скорости дрейфа и таяния льдов. При сборах старались учесть все до мельчайших деталей — от научного оборудования до экипировки.
21 мая 1937 года полярников забросили на большую льдину в 20 км от Северного полюса (площадка для будущей станции представлялa собой большой треугольник: 4 км — одна сторона, по 2 км — две другие). Кроме папанинцев самолеты доставили на базу пятого члена экспедиции — пса по кличке Веселый — и 10 тонн груза.
Скучать на льдине не приходилось: Кренкель поддерживал связь с Большой землей, а команда регулярно вела научные наблюдения.
В конце января 1938 года льдину вынесло в Гренландское море, где она начала таять. 1 февраля Кренкель передал на материк телеграмму: «В результате шестидневного шторма после разорвало трещинами. Находимся на обломке длиной 300, шириной 200 метров. Наметилась трещина под жилой палаткой».
В Москве было принято решение снять экспедицию с разрушающейся льдины, и 19 февраля на выручку папанинцам прибыли ледоколы «Таймыр» и «Мурман».
Спустя почти месяц, 15 марта, полярники прибыли в Ленинград на судне «Ермак». С снимке ниже — участники полярной станции СП-1 со своими женами в Ленинградском порту. Слева направо: П.П. Ширшов, Н.Д. Ширшова, Г. К. Папанина, И.Д. Папанин, Э.Т. Кренкель, Н.П. Кренкель, Е.К. Федоров, А.В. Гнедич (Федорова).
Папанинцы окончательно установили, что в районе Северного полюса нет земли, но и в водах океана, и на льду есть жизнь. Их группа сделала множество научных наблюдений. В частности, они открыли морские течения в этом регионе, измерили океанские глубины и установили значение магнитного склонения — чрезвычайно существенный для навигации фактор, который используют летчики и мореходы.