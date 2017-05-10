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Сук, на котором сидишь
В 1915 году Пол Попано прислал в редакцию NG 26 фотографий гигантских деревьев. На одной из них, сделанной в Сан-Антонио, Техас, — огромный, более полутора метров в диаметре, пекан, на ветвях которого устроился смельчак в подтяжках.
Ив Конант
10 мая 2017 в 19:50
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Круг интересов Попано был чрезвычайно широк — от описания финиковых пальм до популяризации евгеники; позже Пол и вовсе стал известен в США как основоположник брачного консультирования. Этот снимок он сделал в рамках конкурса: выявляли самое большое дерево Америки.
Победы снимок не одержал, зато в 1919 году пекан стал деревом — символом штата Техас. Популярность этот конкурсант стал набирать с 1906 года, когда перед смертью бывший губернатор штата Джеймс Хогг выразил желание, чтобы в изголовье его могилы рос пекан, а в изножье — грецкий орех. Хогг хотел, чтобы люди собрали орехи с этих деревьев и посадили по всему Техасу.