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Фото под лупой: высокоморальный отдых
Джеймс А. Брэдли нажил состояние, продавая щетки армии Севера во времена Гражданской войны, но свое истинное призвание он нашел на побережье Нью-Джерси.
Ив Конант
26 апреля 2017 в 11:17
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В 1871 году этот приверженец методизма и трезвого образа жизни купил там участок в 200 гектаров и построил «Парк Асбери» — сообщество, отвечающее его строгим моральным принципам. Алкоголь там был запрещен, а благопристойное поведение (строгие нормы изложены на табличке на снимке) и семейные ценности ставились превыше всего.
Брэдли был уверен: жизнь на побережье — «панацея для тех, чьи нервы расшатались от чрезмерного усердия в работе, учебе или погоне за всемогущим долларом».
… Прошло восемь лет после смерти Брэдли, стояло лето 1929-го. Отдыхающие по-прежнему следовали его заповедям. Они еще не знали, что в октябре рынок акций рухнет, начнется Великая депрессия — и простая жизнь на солнечном побережье уже не сможет подлечить их нервы.