Фото под лупой: «Старый Служака»
Этот снимок сделан с крыши одноименной гостиницы, «Олд Фейтфул», в начале 1900-х годов. Автор проекта гостиницы, принимающей постояльцев и сегодня, — Роберт Ример.
«Ример был непрофессиональным, но талантливым архитектором, — рассказывает его биограф Рут Квинн. — Это один из первых проектов, где здание стало неотъемлемой частью ландшафта».
Две посетительницы, облачившиеся в длинные накидки чтобы спасти платья от пыли, и прихватившие с собой зонтики — чтобы самим спастись от солнца, наблюдают за гейзером в непосредственной близости от горячего источника. Вполне вероятно, это весьма обеспеченные дамы, и в Йеллоустон они приехали на поезде. По прибытии посетительницы могли взять тур по парку на дилижансе: длился он пять с половиной дней и стоил 50 долларов — более тысячи в сегодняшних ценах.