  • Фото под лупой: «Старый Служака»
    Фото: Самнер В. Маттесон/NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE
  • Фото под лупой: «Старый Служака»
    Фото: Самнер В. Маттесон/NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE
Архивное фото

Фото под лупой: «Старый Служака»

Главная достопримечательность Йеллоустонского национального парка — удивительный и неподвластный времени гейзер Олд-Фейтфул, или «Старый Служака».
Лора Торалдо
23 апреля 2017 в 11:45
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Этот снимок сделан с крыши одноименной гостиницы, «Олд Фейтфул», в начале 1900-х годов. Автор проекта гостиницы, принимающей постояльцев и сегодня, — Роберт Ример.

«Ример был непрофессиональным, но талантливым архитектором, — рассказывает его биограф Рут Квинн. — Это один из первых проектов, где здание стало неотъемлемой частью ландшафта».

Две посетительницы, облачившиеся в длинные накидки чтобы спасти платья от пыли, и прихватившие с собой зонтики — чтобы самим спастись от солнца, наблюдают за гейзером в непосредственной близости от горячего источника. Вполне вероятно, это весьма обеспеченные дамы, и в Йеллоустон они приехали на поезде. По прибытии посетительницы могли взять тур по парку на дилижансе: длился он пять с половиной дней и стоил 50 долларов — более тысячи в сегодняшних ценах.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№152, май 2016).
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