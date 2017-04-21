Фото под лупой: ходящие по небесам
У всех больших городов есть что-то общее: ряды небоскребов, массивные фасады, геометрически правильные крыши. Откуда мы знаем, что это известное фото 1951 года было сделано именно в Нью-Йорке? В центре снимка — телевизионная башня, построенная на крыше Эмпайр-стейт-билдинг. А на полпути к самой верхней ее точке вполне комфортно расположился монтажник, индеец из племени могавк.
В 1880-х канадская компания по строительству мостов наняла несколько могавков (жителей резервации Канаваке близ Монреаля): выяснилось, что индейцы не боятся большой высоты. По словам работника фирмы, они к тому же «проворные, как горные козлы». Отличная репутация обеспечила индейцев работой и в Соединенных Штатах. Сегодня могавков по-прежнему приглашают в США из Канады, когда нужно поработать на высотных сооружениях.
В XX веке поколения могавков-монтажников трудились практически на каждом небоскребе и на строительстве мостов в Нью-Йорке. За умение сохранять идеальное равновесие на конструкциях невероятной высоты могавков почтительно зовут «ходящими по небесам».