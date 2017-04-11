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Фото под лупой: пещерный человек
«Этот красивейший уголок… лишь малая часть причудливой пещеры невероятной красоты», — гласит подпись к этой фотографии, сделанной Уиллисом Т. Ли, руководителем продолжавшейся шесть месяцев экспедиции National Geographic в Карлсбадские пещеры в Нью-Мексико.
Маргарет Г. Зэковитс
11 апреля 2017 в 16:52
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Женщина, которую можно разглядеть под лупой, появляется на нескольких снимках Ли. Вероятно, это его дочь.
Статья об этой не самой удачной поездке вышла в сентябрьском номере журнала за 1925 год. Описывая, как он нес на плече протекшую банку с бензином, Ли написал, что «заметил, как одежда на спине стала влажной, но не обратил на это внимания, пока кожа не начала саднить» — пропитанные бензином, вещи натерли здоровенный волдырь. Не осознавая, чем это все может обернуться, Ли продолжал работать еще несколько часов. В результате ему пришлось обратиться к врачу и дней десять лечить поврежденную кожу.