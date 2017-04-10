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Фото на память в купальном костюме
В 1909 году гостям, приехавшим на море в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, было чем заняться кроме как беседовать на берегу и заходить в воду.
Маргарет Г. Зэковитс
10 апреля 2017 в 18:56
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На увеличенной под лупой фотографии видна надпись на здании развлекательного центра Стиплчейз-Пьер: «Сделайте фото в пляжном костюме».
Словосочетание «купальный костюм» в то время еще не было в ходу: лишь очень немногие женщины умели плавать. На пляж дамы приходили в длинных хлопчатобумажных одеждах, в них же и заходили в воду — нередко держась за руки, чтобы волной не сбило с ног, и так и шли, пока не оказывались достаточно глубоко — тогда приходилось возвращаться.