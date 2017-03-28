Архивное фото

Крыша Лондона: архивное фото

Сад для любого британца — понятие священное. Это не просто место для прогулок и отдыха, но и предмет гордости, а зачастую и дело всей жизни. Именно в Великобритании зародились и набирают популярность туры, которые включают посещение самых знаменитых садов мира, цветочные шоу и даже отдельный фестиваль Open Garden Squares Weekend, в рамках которого можно увидеть сады, закрытые для публики.
National Geographic Traveler
28 марта 2017 в 10:47
6
  • Крыша Лондона: архивное фото

Фото: Topical Press Agency / NATGEOCREATIVE

Традиция озеленять крыши зданий берёт начало в XIX веке: пример тому — на архивной картинке. Сейчас этого сада уже нет, но обыкновение разбивать лужайки и клумбы на террасах офисных зданий осталось, что подтверждает современная фотография.

1. Женщины пьют чай на крыше Adelaide House — старинного здания в стиле ар-деко. В то время здесь были разбиты клумбы и росли фруктовые деревья. Сейчас дом принадлежит адвокатской конторе Berwin Leighton Paisner.

2. Попасть в сад на крыше Nomura Building можно только раз в году — во время Open Garden Squares Weekend. В остальное время сад размером в восемь теннисных кортов используют для отдыха сотрудники японской корпорации Nomura. Здесь расположились живые изгороди, клумбы и грядки с овощами.

3. Тауэрский мост открыли в 1894 году, а 120 лет спустя, в ноябре 2014 года, на его прогулочной галерее появилась смотровая площадка со стеклянным полом, откуда можно наблюдать за прохождением кораблей по Темзе.

4. Послеполуденное чаепитие — незыблемая британская традиция. Появилась она в 1850-х годах благодаря герцогине Анне Бедфордской, которая успевала сильно проголодаться между ланчем и обедом.

121.jpgФото: Mary Turner / Stringer / GETTY IMAGES

Тоже интересно

На улице праздник: как жители Гента избавились от машин возле домов

Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№58, февраль — март 2017).
Обсудить
СМИ2
Тигр переоценил свои силы в схватке с медведем
Тигр переоценил свои силы в схватке с медведем
Тоже интересно
«Вертикальный лес» высотой 200 метров появится в Китае
«Вертикальный лес» высотой 200 метров появится в Китае
Женщины моря
Женщины моря