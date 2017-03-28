Крыша Лондона: архивное фото
Фото: Topical Press Agency / NATGEOCREATIVE
Традиция озеленять крыши зданий берёт начало в XIX веке: пример тому — на архивной картинке. Сейчас этого сада уже нет, но обыкновение разбивать лужайки и клумбы на террасах офисных зданий осталось, что подтверждает современная фотография.
1. Женщины пьют чай на крыше Adelaide House — старинного здания в стиле ар-деко. В то время здесь были разбиты клумбы и росли фруктовые деревья. Сейчас дом принадлежит адвокатской конторе Berwin Leighton Paisner.
2. Попасть в сад на крыше Nomura Building можно только раз в году — во время Open Garden Squares Weekend. В остальное время сад размером в восемь теннисных кортов используют для отдыха сотрудники японской корпорации Nomura. Здесь расположились живые изгороди, клумбы и грядки с овощами.
3. Тауэрский мост открыли в 1894 году, а 120 лет спустя, в ноябре 2014 года, на его прогулочной галерее появилась смотровая площадка со стеклянным полом, откуда можно наблюдать за прохождением кораблей по Темзе.
4. Послеполуденное чаепитие — незыблемая британская традиция. Появилась она в 1850-х годах благодаря герцогине Анне Бедфордской, которая успевала сильно проголодаться между ланчем и обедом.
Фото: Mary Turner / Stringer / GETTY IMAGES