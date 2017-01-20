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Фотожурнал: Черно-белая территория

Более 10 лет фотограф из Риги Андрей Шапран путешествует с камерой по труднодоступным окраинам России. Свой проект он назвал «Крайние земли».
Текст и фото: Андрей Шапран
20 января 2017 в 11:50
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  • Фотожурнал: Черно-белая территория
    Отслужившие свой век корабли год от года все больше уходят в прибрежный песок или гальку, их поглощает море, разъедает морская соль. Фото: Андрей Шапран

Пурга и отсутствие видимости, рваные, неровные порывы ветра и одинокие человеческие фигуры за окном. Где-то за поселком перекатывается море… Тяжело, местами очень тяжело вытаскивать ноги из вязкого — выше колена — снега. Делаешь шаг, другой, раскачиваешься, чтобы создать пространство и вытащить ногу, и так с каждым новым шагом. …С 2005 года я исследую места, которые находятся за пределами горизонта событий большинства из нас. «Крайние земли» — это территории Российской Федерации, закрытые для посещения и засекреченные в советский период, да и в наши дни остающиеся труднодоступными. Я был в экспедициях на Ямале, в Якутии, на севере Камчатки, Южных Курилах. А последние два сезона пропадаю на Чукотке. Одним из мест, которое надолго привлекло мое внимание в чукотской экспедиции, стал Северный мыс, ныне мыс Отто Шмидта — северная оконечность полуострова, названная так еще англичанином Джеймсом Куком. Это была одна из самых закрытых территорий на земле: здесь располагались советские воинские части, база ПВО, летали военные самолеты. Сейчас военные начинают возвращаться в те места, но, пока я там жил, на побережье, да и в окрестностях царило безлюдье. С таким Севером я прежде знаком не был. Слишком суровые места, и каждый день — обещание еще больших трудностей.

  • Фотожурнал: Черно-белая территория
    На краю поселка Мыс Шмидта. Построенный в 1930-е, он десятки лет был опорным пунктом освоения Арктики и военной базой, но в наше время практически обезлюдел: здесь живут лишь несколько десятков семей. Фото: Андрей Шапран
Пурга и начало полярной ночи на Севере помогли мне выдержать фотографии в единой стилистике. В пургу освещение становится рассеянным и ровным. Меняются очертания брошенных объектов, «перекрашенных» арктическим снегом. Света не хватает, один снежный заряд следует за другим. Разрывы между этими зарядами я использовал для фотосъемки. В начале декабря за два-три часа успевал обойти всю горную часть территории и уже в глубоких сумерках возвращался в поселок — Мыс Шмидта. Открытые пространства (а на побережье они почти все открытые) заносит снегом быстрее, чем я могу передвигаться, это приходится учитывать, планируя перемещения. Основными правилами при съемке были регулярность выходов и безопасность. Чуть больше недели я жил здесь в неопределенности и сомнении — стоило ли задерживаться? Попытки снимать в пургу заканчивались отмороженными пальцами рук и посеченным колючим снегом лицом. Фотографировать против ветра было совершенно бессмысленно. Все мои кадры в такую погоду сделаны по ветру. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№160, январь 2017).
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