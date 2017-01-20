Фотожурнал: Черно-белая территория
Пурга и отсутствие видимости, рваные, неровные порывы ветра и одинокие человеческие фигуры за окном. Где-то за поселком перекатывается море… Тяжело, местами очень тяжело вытаскивать ноги из вязкого — выше колена — снега. Делаешь шаг, другой, раскачиваешься, чтобы создать пространство и вытащить ногу, и так с каждым новым шагом. …С 2005 года я исследую места, которые находятся за пределами горизонта событий большинства из нас. «Крайние земли» — это территории Российской Федерации, закрытые для посещения и засекреченные в советский период, да и в наши дни остающиеся труднодоступными. Я был в экспедициях на Ямале, в Якутии, на севере Камчатки, Южных Курилах. А последние два сезона пропадаю на Чукотке. Одним из мест, которое надолго привлекло мое внимание в чукотской экспедиции, стал Северный мыс, ныне мыс Отто Шмидта — северная оконечность полуострова, названная так еще англичанином Джеймсом Куком. Это была одна из самых закрытых территорий на земле: здесь располагались советские воинские части, база ПВО, летали военные самолеты. Сейчас военные начинают возвращаться в те места, но, пока я там жил, на побережье, да и в окрестностях царило безлюдье. С таким Севером я прежде знаком не был. Слишком суровые места, и каждый день — обещание еще больших трудностей.
Море, особенно в первое время, оказалось для меня спасением. Оно менялось практически каждый день, и наблюдения за ним стали неотъемлемой частью моей работы. В дни, когда ничего не происходило, я выходил на побережье и просто наблюдал за горизонтом. Как постепенно перестраивался окружающий меня северный мир, ровно так же перестраивались и мои сознание и восприятие.
В какой-то момент, всего за одну ночь, черная полоска морской воды, покрытой шугой, скрылась с глаз. Мир стал одноцветным и однообразным — белым. С одной стороны границы его раздвинулись: снег поглотил все пространство до горизонта, с другой — он сузился до графических полуразрушенных объектов в непосредственной близости от побережья.
В самые удачные дни, когда заряды снега сменялись кратковременными передышками, белая картина окружающего мира стала делиться пополам, и над линией горизонта появлялся неоднородно-серый фрагмент потрясающего неба. Играющие полутонами кусочки неба заменяли в такие дни исчезнувшую полоску моря. Небо стало моим открытием в этой экспедиции.