  • Фотожурнал. Царство знания и тишины
    67-летний Джон Мганга — бывший лаборант научно-исследовательской станции Амани в Танзании. С 1970-го по 1977 год он работал с британским энтомологом Джоном Рейболдом, сачком отлавливая насекомых для исследований. Фото: Евгения Арбугаева
  • Фотожурнал. Царство знания и тишины
    В Амани прошлое сплетается с настоящим. Возле библиотеки на стене до сих пор красуется табличка «Царство знания и тишины». Фото: Евгения Арбугаева
  • Фотожурнал. Царство знания и тишины
    В одной из четырех лабораторий станции под стеклянным колпаком обитает белая мышь — представитель местной колонии, разросшейся за много лет. Лаборант по-прежнему разводит грызунов — вдруг пригодятся для будущих исследований. Фото: Евгения Арбугаева
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Фотожурнал. Царство знания и тишины

Научно-исследовательскую станцию в Танзании населяют призраки былых надежд. А может, рано называть их былыми?
Джереми Берлин Фото: Евгения Арбугаева
15 декабря 2016 в 18:24
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На вершине холма высоко в горах Усамбара на северо-востоке Танзании воспоминания словно обретают плоть. Современные постройки хаотично разбросаны в тропических зарослях. Среди местных видов флоры затесались европейские деревья и лекарственные травы, когда-то снабженные табличками с латинскими названиями. Своего часа заждались научные приборы и богатая библиотека.

Все, что осталось от научно-исследовательской станции Амани, — «картина будущего, нарисованная прошлым», изображение, словно застрявшее в машине времени. Эта сюрреалистичная картина и привела два года назад в Восточную Африку фотографа Евгению Арбугаеву. Она хотела запечатлеть всепроникающую ностальгию и воссоздать на снимках «атмосферу магического места».

Свою затею Арбугаева осуществляла в тесном сотрудничестве с Венцелем Гайслером, антропологом из Университета Осло. Вот уже несколько лет его команда — ученые, историки и художники из разных стран — разыскивает в джунглях старые исследовательские станции. Они слагают в пеструю мозаику воспоминания и чаяния тех, кто жил и работал на научных базах постколониальной эпохи.

Впрочем, Амани не какая-нибудь жалкая развалина. В штате числится 34 научных сотрудника — вахтеры, обслуживающий персонал, библиотекарь и пара лаборантов. Они не теряют надежды, что жизнь сюда еще вернется. «Амани хранит память о вере в могущество науки и прогресса, о мечтах, доставшихся в наследство жителям колоний, — говорит Гайслер. — Когда в начале восьмидесятых иссякло финансирование, вместе с ним угасли и мечты. Но их можно разжечь снова, в любой момент».

  • Фотожурнал. Царство знания и тишины
    Мганга, рассказывает Евгения Арбугаева, любил показывать ей свои «воспоминания об Амани» — «спрятанные в джунглях водопады и любимые уголки, дома, где жили сотрудники-британцы», а еще эту коллекцию насекомых, которую они с Рейболдом собирали и изучали много лет. Фото: Евгения Арбугаева

Станция Амани была основана в конце XIX века — как немецкий ботанический сад и кофейная плантация. После Второй мировой войны она превратилась в Британский институт исследования малярии; с 1979 года — работала под эгидой Танзанийского национального института медицинских исследований. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№159, декабрь 2016).
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