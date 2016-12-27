Фотомастер

Фотомастер: снежные обезьяны

Японские макаки обычно попадают в объективы фотокамер, когда нежатся высоко в горах в горячих источниках — онсэнах. Мне всегда хотелось запечатлеть повадки и характеры этих обезьян, чтобы люди задумались над тем, какую роль играет необычный вид в природе и культуре.
Джаспер Доест
27 декабря 2016 в 13:13
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  • Фотомастер: снежные обезьяны
    Вьюга в национальном парке Дзёсинъэцу-когэн на острове Хонсю: японский макак стряхивает с себя снег и капли воды, взобравшись на каменный выступ посреди горячего источника. Фото: Джаспер Доест

Японские макаки обитают севернее всех других приматов, за исключением человека, — за что их, видимо, и прозвали снежными. Впервые побывав в парке обезьян Дзигокудани в 2007 году, я поразился — вылитые мы! Все, что бывает написано на их физиономиях, не чуждо любому человеку. Нечто похожее я наблюдаю, глядя на мордашки своих дочек — да и на собственное отражение в зеркале. С тех пор я возвращался в этот парк восемь раз.

Как все начиналось
В 1960-е годы местные макаки облюбовали для горячих ванн один из источников. Рассудив, что купаться бок о бок с обезьянами не слишком гигиенично, люди выстроили для них отдельный бассейн. Сегодня в нем отогревается порядка 160 снежных обезьян.

  • Фотомастер: снежные обезьяны
    Японские макаки нежатся в источнике на высоте около 850 метров над уровнем моря. Погодные условия не балуют: зимой снег лежит толстым — больше метра — слоем. В стужу теплые воды здешних источников — спасительная гавань для многих обезьян. Фото: Джаспер Доест

Это место превратилось в популярный туристический аттракцион — и надежный источник дохода для местных жителей. Толпы туристов скупают билеты, чтобы полюбоваться на макак, которых кормят сотрудники парка. Обезьяны здесь живут на воле, но вокруг такое скопище народа, что ощущают они себя почти как в зоопарке.

  • Фото: Джаспер Доест
  • Два детеныша снежной обезьяны прижались друг к другу, пытаясь отогреться на морозе. Эти смышленые, крайне общительные животные населяют три из четырех главных японских островов. Фото: Джаспер Доест
  • Зимой японские макаки наслаждаются горячей ванной в парке Дзигокудани. Температура воздуха падает ниже нуля, но вода остается выше 35 градусов. Окутанные теплыми парами, обезьяны часто засыпают прямо во время купания. Фото: Джаспер Доест

Эти макаки — мои старые знакомцы, и с каждым годом я все больше чувствую себя за них в ответе. Как фотограф-натуралист, хочу, чтобы мои модели жили на портретах, демонстрируя нам свою забавную природу. Но еще больше я хочу, чтобы люди задумались о судьбе этих животных и о том, как скажется на них такой наплыв туристов.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№158, ноябрь 2016).
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