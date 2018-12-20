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Звездная бездна над Эверестом: фотогалерея

Наш фотограф Алексей Заводский в очередной раз побывал в Гималаях. Мы собрали подборку самых захватывающих дух пейзажей ночного неба.
Алексей Заводский
20 декабря 2018 в 19:33
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  • Восход Млечного пути
    Восход Млечного пути
    Вид на Эверест 8848 (метров) и Нупцзе (7861 метров). Снято из-под вершины Кала-Паттар, высота точки съёмки — 5450 м. Чтобы снять этот кадр, пришлось провести ночь, завернувшись в спальник и приткнувшись между камней, в ожидании, пока Млечный путь поднимется из-за Эвереста. Фото: Алексей Заводский
Алексей Заводский – путешественник и экстремальный фотограф, давно сотрудничающий с «National Geographic Россия»и The North Face Russia. Автор проекта Photo Expedition (Экспедиционная фотография).

Последние восемь лет Алексей занимается фотосъемками в Гималаях, в которые давно и безнадежно влюблен. Ночная красота высочайшей горной системы нашей планеты – в его головокружительной фотогалерее:
  • В окрестностях монастыря Тенгбоче. Высота точки съёмки — 3860 метров. Фото: Алексей Заводский
  • Буддистская ступа и пик Тобоче (6367 метров). Недалеко от деревни Дингбоче. Точка съёмки — 4500 метров. Фото: Алексей Заводский
  • Вид на пик Тобоче (6367 метров). Фото: Алексей Заводский
  • Вид на Эверест (8848 метров) и Нупцзе (7861 метров) из-под вершины Кала-Паттар. Пики подсвечены уходящей луной. Высота точки съёмки — 5450 м. Фото: Алексей Заводский
  • Вид на деревню Намче-Базар. Крупнейшая деревня региона Солу-Кхумбу. Столица шерпов. Фото: Алексей Заводский
  • Вид с перевала Ренджо Ла на пик Тобоче (6367 метров) и Макалу (8481 метров) при полной луне. Высота точки съемки — 5360 м. Для того, чтобы осуществить эту ночную съемку, пришлось разбить лагерь прямо на самом перевале, окапавшись в снегу. Ночью столбик термометра опустился ниже отметки -15 градусов. Фото: Алексей Заводский
  • Эверест (8848 метров). Вид с перевала Ренджо Ла (5360 метров) при полной луне. Фото: Алексей Заводский
  • Вид на Ама-Даблам (6812 метров) со стоянки под перевалом Конгма Ла. Высота точки съёмки — 5400 м. Фото: Алексей Заводский
  • Вид на пик Лхоцзе (8516 метров) со стоянки под перевала Конгма Ла. Высота точки съёмки — 5400 м. Фото: Алексей Заводский
  • Массив Лхоцзе (8516 метров) и стена Нупцзе (7861 метр) со стоянки под перевала Конгма Ла. Высота точки съёмки — 5400 м. Фото: Алексей Заводский
  • Пик Пумори (7161 метров). Высота точки съёмки — 5300 м. Фото: Алексей Заводский

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