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Слева: «Огородник» Арчимбольдо, около 1590 года. Как я и планировал, на шляпе — моя подпись. Но даже в перевернутом виде изображение выглядит как тарелка с овощами. Фото: Клаус Энрике; Imagno/Getty Images («Огородник»)
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Слева: «Лето», написано в 1563 году. Чем больше я работаю, тем свободнее себя чувствую, как здесь, например. Это как ветвь дерева, вырастающая из ствола и отклоняющаяся то влево, то вправо. Я даже начал делать «Арчимбольдески», среди которых — портрет принцессы Дианы. Фото: Клаус Энрике; Gallery Collection/Corbis («Лето»)
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Слева: «Зима», написана в 1572 году. Помню, я уже отчаялся найти нужный кусок древесной коры. Я бродил по лесам — но все напрасно. В конце концов я сдался и заказал кору пробкового дерева. И первый же кусок, который я вытащил из коробки, оказался именно тем, что я искал много недель. Фото: Клаус Энрике; Универсальный Исторический Архив/Getty Images («Зима»)
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Слева: «Весна», написана в 1573 году. Некоторые говорят: «Это действительно красиво, портрет сделан из цветов». Но природа таких изображений обманчива, она сложнее, чем кажется. Я воспользовался помощью своего друга, флориста Джулиана Кальдерона. Мы работали три дня без остановки. Фото: Клаус Энрике; Витторио Зунино Целотто («Весна»)
И снова Арчимбольдо
Клаус Энрике является последователем идеи художника Джузеппе Арчимбольдо. Фотограф живет в Мехико и Лондоне.
Текст: Клаус Энрике
13 декабря 2018 в 02:08
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Когда я впервые увидел картину художника Джузеппе Арчимбольдо, то впал в отчаяние. Не было никакого смысла осуществлять мою «новую» концепцию серии портретов – все было сделано более 400 лет назад, и сделано великолепно. Но я не сдался, продолжил поиски и обнаружил: идея была не нова и тогда. Подобные портреты появились, когда человек выложил на земле пару камней и палку и сказал: «Поглядите, это лицо».
Композиция, сложенная из реальных предметов, вызывает гораздо более сильные впечатления.Сегодня меня не волнует, что я время от времени получаю письма со словами: «Ты – вор» или «Ты – ничтожество» – как будто я отправился в Лувр и просто написал свое имя на всех работах знаменитого итальянца. Я думаю, что фотография – лучший способ для воплощения этой идеи. Композиция, сложенная из реальных предметов, вызывает гораздо более сильные впечатления. В ней есть непосредственность, которой невозможно добиться с помощью живописи. Я представляю, как со временем какой-нибудь художник использует генную инженерию для создания живой картины, которая будет выглядеть точь-в-точь как «Вертумн» Арчимбольдо. И это будет замечательно. Большую часть работ Клауса Энрике можно увидеть на сайте klausenrique.com.