Фризлайт: фотоискусство с российским оттенком

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Нарисованные светом, петроглифические лебеди оживили пейзаж Залавруги. На этом каменном плато 6000 лет назад выбивали свои рисунки первобытные художники. Фото: Артем Долгополов, Роман Пальченков
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То, что осталось за кадром. Если бы Артем не осветил Романа вспышкой, в кадре было бы только изображение лебедя. Фото: Артем Долгополов, Роман Пальченков
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Ученые полагают, что 6000 лет назад такие вместительные рыбацкие судна (световая копия петроглифа) еще не строили. Художники изображали «лодки мечты». Фото: Артем Долгополов, Роман Пальченков
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Во фризлайте реальные образы сочетаются с фантазиями художника. Этот снимок, нехитрая работа, по мнению Долгополова и Пальченкова, особенно нравится многочисленным поклонникам фризлайта. Фото: Артем Долгополов, Роман Пальченков
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Все узоры на этой фотографии нарисованы одним художником. Выдержка — 137 секунд. «Работы, подобные этой, нельзя создавать вдвоем, — поясняет Артем Долгополов, — иначе не будет стилевого единства» Фото: Артем Долгополов, Роман Пальченков
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Картины «Танец» Анри Матисса и «Любительница абсента» Пабло Пикассо (следующее фото) поселятся в этих залах в 2014 году, когда завершится реконструкция восточного крыла Главного штаба, переданного Эрмитажу. Но герои уже начали здесь обживаться. Узнаваемые образы полотен великих художников — вероятно, самое сложное из всего, что создано в технике фризлайта. Пятнадцать работ были сделаны за девять бессонных ночей в рамках проекта «Рождение музея», инициированного Эрмитажем. Многие изображения получились лишь с нескольких десятков дублей. «Танец» Матисса — приятное исключение: вышел с третьего дубля; выдержка — 504 секунды. Фото: Артем Долгополов, Роман Пальченков
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«Любительница абсента», выполненная в технике фризлайт. Фото: Артем Долгополов, Роман Пальченков
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Фонарь не единственный инструмент светового художника. Эти пассажиры нарисованы в «спящем» троллейбусе в депо светодиодной лентой. Рисовать такой лентой сложно, фризлайтеры долго оттачивали навыки, готовясь к этой фотосессии. Фото: Артем Долгополов, Роман Пальченков
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Этот необычный рисунок фризлайтеры сделали елочной гирляндой. Фото: Артем Долгополов, Роман Пальченков
Фризлайт: фотоискусство с российским оттенком
Фризлайт (буквально «замороженный свет») — фотосъемка на длинной выдержке, в ходе которой создаются конкретные образы и абстракции при помощи различных источников света. Хотя у слова явно английский облик, оно незнакомо жителям англоязычного мира. Зато российской молодежи объяснять, что такое фризлайт, обычно не требуется: согласно нашему опросу, каждый четвертый студент экспериментировал в этом направлении.
Само слово в 2008 году придумали Артем Долгополов и Роман Пальченков. Под разными другими названиями — световая кисть, лайт-граффити и др. — фризлайт существовал задолго до рождения Долгополова и Пальченкова. Но никогда он не был так популярен в нашей стране, как сейчас. И нигде в мире сегодня нет такого массового увлечения световыми рисунками, как у нас.
А случилось вот что: вопреки ожиданиям знающих людей, два чудака не забросили свое странное хобби — световые рисунки, а превратили его в новое направление фотоискусства. Впрочем, направление сложилось не только благодаря упорству молодых людей: рождению фризлайта немало поспособствовало массовое распространение цифровых камер, позволяющих сразу увидеть сделанный светом рисунок.
«Мы не собирались становиться гуру фризлайта, — рассказывает Артем. — Нам пришлось ими стать».
Создавая фризлайт-сообщество в интернете, Долгополов и Пальченков ожидали, что туда придут световые художники и будут делиться друг с другом опытом. Но фризлайтеры с опытом оказались людьми скрытными и в сообщество не пришли. Вместо них пришли молодые люди, желающие учиться. И Роман с Артемом, которые к тому времени уже кое-что умели, пошли на поводу у читателей и стали публиковать уроки фризлайта. Зачем новое слово придумали? «Оно было призвано объединять десяток разных световых техник», — поясняет Артем Долгополов.
Правильное отношение к петроглифам Читать далее
Втроем мы едем на поезде в Беломорск, небольшой городок на севере Карелии. Здесь запланирована встреча художников — современных и первобытных. Под Беломорском в местечке Залавруга сохранились петроглифы, возраст которых оценивается специалистами в шесть тысяч лет. В Залавруге можно увидеть самое древнее в мире изображение лыжников, посмотреть сцены охоты на белуху, разглядеть неолитического шамана, держащего в руке «египетский крест жизни» — анх.
Петроглифы впечатляют, но местная администрация, похоже, не осознает ценности каменных полотен. Лишь благодаря норвежскому гранту здесь были построены деревянные мостки для осмотра уникальной достопримечательности: раньше группы туристов ходили прямо по каменным рисункам. Единственный городской музей — «Беломорские петроглифы» -не демонстрирует ни одного петроглифа. В начале 1990-х бывшее здание музея перешло в собственность района, а новое здание оказалось настолько маленьким, что сейчас все экспонаты, имеющие отношение к петроглифам, хранятся в запасниках музея, в подвале здания. Единственная постоянная экспозиция музея «Морская культура поморов конца XIX -начала XX века». Но, пожалуй, самое мрачное впечатление производит то, что первые обнаруженные под Беломорском петроглифы, комплекс «Бесовы Следки», не могут увидеть ни журналисты, ни даже главный специалист по местным петроглифам — карельский археолог Надежда Лобанова. Павильон, где они хранятся, как говорят в администрации города, «находится в аварийном состоянии» и уже многие годы закрыт для посещения.
Секреты фризлайта
Роман и Артем всегда работают вместе — проще, веселее и не так опасно. Ведь работа, как правило, ведется ночью. Кроме того, как, улыбаясь, говорит Артем, «креатив двух голов всегда лучше, чем одной». Придумывают свои проекты ребята совместно, но при реализации обычно распределяют обязанности. Рисует главным образом Роман (у него высшее художественное образование), Артем работает с камерой. К слову, о работе с камерой. Фризлайтеры не довольствуются стандартными значениями выдержки (обычно до 30 секунд у зеркальных камер), а используют режим Bulb, в котором фотограф сам выбирает момент, чтобы закрыть затвор камеры. Когда рисунок сделан, все собираются у экрана ноутбука, с которого управляется камера, и смотрят, получился снимок или нет.
Съемки начинаются с приходом сумерек. Хотя на своих мастер-классах ребята в шутку говорят, что рисовать лучше всего в костюме ниндзя (черный цвет не отражает свет), специально для съемки они не переодеваются, только утепляются. Просто не подходящие для такой съемки белые вещи Долгополов и Пальченков обычно и не носят.
При создании цветных рисунков Роман использует сразу несколько фонарей с разными цветными фильтрами; иногда у рисунка дополнительно подсвечивает фон — некомпьютерные спецэффекты.
Из-за своей относительной простоты рисунки петроглифов даются легко — обычно с одной-двух попыток. «Это не образы французских художников, — улыбается Артем. — Для их создания приходилось делать несколько десятков дублей». Артем рассказывает о проекте, который они делали для Эрмитажа, когда светом им нужно было воссоздать известные образы французских художников.
Около трех я с ухмылкой вспоминаю восторг моих друзей, узнавших о моей совместной поездке с художниками фризлайта. Хочется спать, холодно… А Артем с Романом и не думают останавливаться. Работа прекращается лишь в пятом часу — разряжается аккумулятор камеры. В следующую, последнюю, ночь около двух часов зарядил дождь. Жаль, если бы не дождь, возможно, удалось бы создать фризлайт-видео.
Фризлайт сегодня — это уже не только фотография. Для видео Артем с Романом создают ряд световых образов, а затем соединяют их в логическую последовательность кадров. Делать такие «мультфильмы» трудозатратно. Но с помощью компьютерной графики получить что-то подобное невозможно: нельзя воссоздать отражения, блики, полутона, присущие фризлайт-фотографиям.
Фотосессией мы остались довольны: у многих древних петроглифов Карелии теперь есть световые «ремейки».