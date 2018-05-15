  • Фризлайт: фотоискусство с российским оттенком
    Нарисованные светом, петроглифические лебеди оживили пейзаж Залавруги. На этом каменном плато 6000 лет назад выбивали свои рисунки первобытные художники. Фото: Артем Долгополов, Роман Пальченков
  • Фризлайт: фотоискусство с российским оттенком
    То, что осталось за кадром. Если бы Артем не осветил Романа вспышкой, в кадре было бы только изображение лебедя. Фото: Артем Долгополов, Роман Пальченков
  • Фризлайт: фотоискусство с российским оттенком
    Ученые полагают, что 6000 лет назад такие вместительные рыбацкие судна (световая копия петроглифа) еще не строили. Художники изображали «лодки мечты». Фото: Артем Долгополов, Роман Пальченков
  • Фризлайт: фотоискусство с российским оттенком
    Во фризлайте реальные образы сочетаются с фантазиями художника. Этот снимок, нехитрая работа, по мнению Долгополова и Пальченкова, особенно нравится многочисленным поклонникам фризлайта. Фото: Артем Долгополов, Роман Пальченков
  • Фризлайт: фотоискусство с российским оттенком
    Все узоры на этой фотографии нарисованы одним художником. Выдержка — 137 секунд. «Работы, подобные этой, нельзя создавать вдвоем, — поясняет Артем Долгополов, — иначе не будет стилевого единства» Фото: Артем Долгополов, Роман Пальченков
  • Фризлайт: фотоискусство с российским оттенком
    Картины «Танец» Анри Матисса и «Любительница абсента» Пабло Пикассо (следующее фото) поселятся в этих залах в 2014 году, когда завершится реконструкция восточного крыла Главного штаба, переданного Эрмитажу. Но герои уже начали здесь обживаться. Узнаваемые образы полотен великих художников — вероятно, самое сложное из всего, что создано в технике фризлайта. Пятнадцать работ были сделаны за девять бессонных ночей в рамках проекта «Рождение музея», инициированного Эрмитажем. Многие изображения получились лишь с нескольких десятков дублей. «Танец» Матисса — приятное исключение: вышел с третьего дубля; выдержка — 504 секунды. Фото: Артем Долгополов, Роман Пальченков
  • Фризлайт: фотоискусство с российским оттенком
    «Любительница абсента», выполненная в технике фризлайт. Фото: Артем Долгополов, Роман Пальченков
  • Фризлайт: фотоискусство с российским оттенком
    Фонарь не единственный инструмент светового художника. Эти пассажиры нарисованы в «спящем» троллейбусе в депо светодиодной лентой. Рисовать такой лентой сложно, фризлайтеры долго оттачивали навыки, готовясь к этой фотосессии. Фото: Артем Долгополов, Роман Пальченков
  • Фризлайт: фотоискусство с российским оттенком
    Этот необычный рисунок фризлайтеры сделали елочной гирляндой. Фото: Артем Долгополов, Роман Пальченков
Фотомастер

Фризлайт: фотоискусство с российским оттенком

Вместо кисти — фонарь, вместо красок — цветные фильтры, вместо полотна и мольберта — цифровая камера и штатив. Вот и весь арсенал художника-фризлайтера.
Текст: Николай Корзинов Фотографии: Артем Долгополов, Роман Пальченков
15 мая 2018 в 18:00
12222

Фризлайт (буквально «замороженный свет») — фотосъемка на длинной выдержке, в ходе которой создаются конкретные образы и абстракции при помощи различных источников света. Хотя у слова явно английский облик, оно незнакомо жителям англоязычного мира. Зато российской молодежи объяснять, что такое фризлайт, обычно не требуется: согласно нашему опросу, каждый четвертый студент экспериментировал в этом направлении.

Само слово в 2008 году придумали Артем Долгополов и Роман Пальченков. Под разными другими названиями — световая кисть, лайт-граффити и др. — фризлайт существовал задолго до рождения Долгополова и Пальченкова. Но никогда он не был так популярен в нашей стране, как сейчас. И нигде в мире сегодня нет такого массового увлечения световыми рисунками, как у нас.

А случилось вот что: вопреки ожиданиям знающих людей, два чудака не забросили свое странное хобби — световые рисунки, а превратили его в новое направление фотоискусства. Впрочем, направление сложилось не только благодаря упорству молодых людей: рождению фризлайта немало поспособствовало массовое распространение цифровых камер, позволяющих сразу увидеть сделанный светом рисунок.

«Мы не собирались становиться гуру фризлайта, — рассказывает Артем. — Нам пришлось ими стать».

Создавая фризлайт-сообщество в интернете, Долгополов и Пальченков ожидали, что туда придут световые художники и будут делиться друг с другом опытом. Но фризлайтеры с опытом оказались людьми скрытными и в сообщество не пришли. Вместо них пришли молодые люди, желающие учиться. И Роман с Артемом, которые к тому времени уже кое-что умели, пошли на поводу у читателей и стали публиковать уроки фризлайта. Зачем новое слово придумали? «Оно было призвано объединять десяток разных световых техник», — поясняет Артем Долгополов.

Правильное отношение к петроглифам Читать далее

Тоже интересно

Звездная бездна над Эверестом: фотогалерея

Статья опубликована в журнале National Geographic (№99, декабрь 2011).
Обсудить (2)

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Малоизвестные факты о нашей планете, которые способны сильно изумить
Малоизвестные факты о нашей планете, которые способны сильно изумить
Тоже интересно
Граффити Бэнкси привезут в Москву
Граффити Бэнкси привезут в Москву
Тест про ваш отпуск и деньги
Тест про ваш отпуск и деньги